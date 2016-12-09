Fethiye'de 4 şirkete kayyım atandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 'FETÖ/PDY' yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dört şirkete kayyım atandı.

Fethiye'de faaliyet gösteren Yiğit İnşaat, Sancarlar Mobilya ve Akaryakıt, Çobanlar Anonim Şirketi ile Saraçoğlu Şirketi'ne Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yönetim organlarının tüm yetkilerini kullanmak üzere kayyum atandı.

Kayyım atanan şirketlerin yöneticilerinden bazılarının 'FETÖ/PDY'ye maddi yardım yaptıkları gerekçesiyle halen Seydikemer Eşen T Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunduğu bildirildi.