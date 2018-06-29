Fethiye merkezli FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Fethiye ilçesi merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki (TSK) yapılanmasında yer aldıkları belirlenen 10 kişi gözaltına alındı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY\'nin TSK\'daki yapılanması içinde bulundukları belirlenen 10 asker için gözaltı kararı verildi. Muğla, Denizli, Eskişehir ve Muş\'ta, eş zamanlı operasyonlar yapıldı. 5 muvazzaf asker ile 5 eski askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 10 şüpheli gözaltına alındı. Diğer illerde yakalanan şüphelilerin sorgulanmak üzere Fethiye\'ye getirileceği öğrenildi.