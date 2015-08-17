Fethiye, Bodrum ve Marmaris belediye başkanlarından çağrı: Okullar geç açılsın

Muğla’nın turistik ilçeleri Fethiye, Bodrum ve Marmaris’in belediye başkanları, iç turizmin olumsuz etkilenmemesi için, 2015- 2016 eğitim- öğretim yılının açılışının, 14 Eylül yerine, Kurban Bayramı’ndan sonraki pazartesi günü olan 28 Eylül’e bırakılmasını istedi.

Ergün Tos’un DHA’da yer alan alan haberine göre, Fethiye Belediye Başkanı DP’li Behçet Saatcı ile Bodrum Belediye Başkanı CHP’li Mehmet Kocadon ve Marmaris Belediye Başkanı CHP’li Ali Acar, Marmaris’te bir araya gelerek turizm değerlendirme toplantısı yaptı. Bölge turizmini olumsuz etkileyen unsurları görüşen belediye başkanları, turist sayısındaki düşüşün önlenebilmesi için alınacak tedbirleri konuştu. Ortak tanıtım çalışmaları yapma kararı alan Saatcı, Kocadon ve Acar, bölgedeki turizm potansiyelinin gelişmesi için işbirliği kararı aldı. İlk toplantıdan çıkan ortak bildiride, turizmcilerin, yabancı turistlerdeki düşüşü yerli tatilcilerle kapatmaya çalıştığı vurgulandı. Yerli tatilcilerin okulların açılmasıyla turizm bölgelerinden çekileceği belirtilerek, turizm tesislerindeki iş gücünün önemli bölümünü oluşturan öğrencilerin de tesislerden ayrılacağı kaydedildi.

Kurban Bayramı’ndan sonraya bırakılsın

Öğrencilerin okulların açılmasından 10 gün sonra 24 Eylül’de Kurban Bayramı için tekrar tatile gireceğinin altını çizen üç belediye başkanı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ortak çağrıda bulunarak okulların Kurban Bayramı tatilinden sonraya açılmasını istedi. Toplantının ardından yapılan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Milli Eğitim Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ortak bir çağrıda bulanarak okulların açılış tarihinin 1 hafta ertelenmesini istiyoruz. 2015-2016 Eğitim Öğretim yılı 14 Eylül 2015 günü açılacak. Bir hafta sonra ise Kurban Bayramı başlayacak. Bu durumun çocuklarımızın motivasyonu ve konsantrasyonunu olumsuz etkileyeceğini, hem de daha öğretim yılı başlamadan tatile girerek eğitimin sekteye uğrayacağını düşünüyoruz. Bu tür bir kararın aynı zamanda iç turizmimiz ve ekonomimizi çok olumlu etkileyeceği, olumsuz geçen ve büyük kayıplar yaşayan turizm işletmelerinin kısmen yaralarının sarılacağını, aileler için de önceden tatillerini planlama fırsatı vereceğini düşünerek okulların açılış tarihinin Kurban Bayramı’ndan sonraya bırakılmasını talep ediyoruz. Bunun bir an önce açıklanmasının, gerek okula hazırlık, gerekse tatil planlaması bakımından sayısız yararları olacaktır."

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’un babasının vefatı nedeniyle biraraya gelemediklerini belirterek bildiriyi okuyan Fethiye Belediye Başkan Yardımcısı Mete Atay, okulların açılış tarihlerinde ilk kez değişiklik olmayacağını, daha önce köy okullarının tarıma destek amacıyla erken kapatıldığını hatırlattı.