Fethi Şimşek: Yargıtay dinlenmedi ama Başbakan dinlendi

T24 – Telekomünikasyon İletişim Başkanı Fethi Şimşek Yargıtay telefonlarının dinlendiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Şimşek, Yargıtay'ın iki telefonunun dinlendiği iddialarına yönelik yaptıkları incelemede bir telefonla ilgili hiçbir işlem yapılmadığının diğer telefonun ise santralin teknik özelliği nedeniyle dinlenemediğinin belirlendiğini açıkladı. Şimşek, “ Yargıtay'ın değil ama Başbakan'ın telefonu 6 yıl izinsiz dinlendi” diye konuştu.

Şimşek, Bilgi Teknolojileri Kurumu Başkanı Tayfun Acarer ile kurumda ''yargıda telefonların dinlendiğine yönelik iddialara'' ilişkin basın toplantısı düzenledi. TİB'in kuruluşundan bu yana bazı konuların sık sık altını çizdiklerini ifade eden Şimşek, şunları kaydetti:



''Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nda kesinlikle dinleme yapılmamaktadır. Dinlemeler, ceza soruşturmaları kapsamında, soruşturma mercilerince yapılan talepler üzerine mahkemelerce verilen kararlarda aidiyet numaraları belirtilen adli kolluk görevlilerince, kendi birimlerinde yapılmaktadır. Hâkim kararı olmadıkça veya gecikmesinde sakınca bulunan durumlarda 24 saat içerisinde hâkim onayı alınmak kaydıyla Cumhuriyet Savcısı talebi bulunmadıkça dinleme yapılabilmesi hukuken mümkün değildir. Kim bunu yaparsa suç işlemiş olur.''



Şimşek, son günlerde yaşanan tartışmalara ilişkin olarak, ''5 Kasım 2009 tarihinde başkanlığımıza haber verilerek gelinen, öyle baskın, basıldı değil, haber verilerek gelinen ve yapılan keşif işlemleri sonrasında hukuka aykırı bir durum olmadığı tespit edilmiştir'' ifadelerini kullandı.





TİB'deki inceleme sırasında tartışma yaşanmış





Tespit işlemleri sırasında Yargıtay Birinci Başkanlığı'na ait telefonların da dinlenildiği yönünde yazılı ve görsel basında haberlerin yer aldığını hatırlatan Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü:



''Özellikle bugün eksik bilgilendirmeden kaynaklandığını düşündüğümüz bilgi kirliliği yaşanmıştır. Müşteki Ömer Faruk Eminağaoğlu'nun iddiaları içerisinde yer almamasına rağmen, 5 Kasım 2009 tarihinde keşfi yapan hâkimlikçe telefonlarla ilgili inceleme yapılmak istenmesi üzerine, yapılacak işlemlerin hukuka aykırı olabileceği, yasal sorumluluk yaratabileceği söylenmiş, buna rağmen hukuki uyarılar dikkate alınmayarak inceleme yapılmıştır.



Hâkimlikçe 5 Kasım 2009 tarihinde yapılan incelemede, Yargıtay'a ait olduğu iddia edilen sabit telefonlardan biri ile ilgili olarak faaliyete başladığımızdan bu yana hiçbir dinleme işleminin yapılmadığı, diğer sabit telefon numarasıyla ilgili olarak hâkim kararı olmasına rağmen kullanılan santralin özelliği nedeniyle dinleme işleminin gerçekleştirilemediği, hâkim kararındaki tedbir süresi sona ermeden, talep eden yerin yazısı üzerine sonlandırıldığı; sonuç olarak Yargıtay'a ait olduğu iddia edilen telefonlarla ilgili olarak hiçbir dinleme işlemi gerçekleşmediği anlaşılmıştır.''





'Başbakan telefonu 6 yıl dinlendi!'





"Şimdi önemli bir şey açıklayacağım" diyen Şimşek şöyle, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı kurulmadan önce yasadışı dinlemelerin Başbakan seviyesine çıktığına işaret eden Şimşek, yaptıkları yasal işlemlerin tartışma konusu yapılmasından yakındı. Şimşek şöyle devam etti:



“Hiçbir hâkim kararı yok, 6 yıl bir ülkenin Başbakan'ı dinleniyor, kimsenin kılı kıpırdamıyor. Ama hâkim kararıyla yapılan dinlemelerde ülke ayağa kalkıyor. Bu çifte standarttan kurtulmamız gerekiyor. Hâkim kararı olmadan 6 yıl bir ülkenin başbakanı dinlendi."



