"Fethi Sekin, Ömer Halisdemir gibi şehit olmak istiyordu"

İzmir'deki terör saldırısında katliamın önüne geçen ve şehit olan polis Fethi Sekin'in yardımına koşan taksici Çetin Yenel, "Fethi ağabeyin yanına ilk ben gittim ona tampon yapmak için. Ölürken bile bana 'yat yat mevzi al' şeklinde korumaya çalıştı" dedi. Adliye Kafe çalışanı Öztürk Uçar ise polis Sekin'in olay anında "Yok mu kahpelere kurşun sıkacak" dediğini anlattı. Uçar, "15 Temmuz darbe girişiminde Ömer Halisdemir şehit olduğunda Fethi ağabeyimiz ‘Keşke bana da böyle bir şehitlik nasip olsa’ diyordu. Biz de ‘Sana nasıl nasip olacak Fethi ağabey, sen burada bütün gün arabalara bakıyorsun’ demiştik. Son dileği kabul oldu. Ona şehitlik nasip oldu" dedi.

Karar'da yer alan habere göre, İzmir'de gerçekleşen ve bir polis ile bir adliye çalışanının şehit olduğu, 9 kişinin yaralandığı terör saldırılarının ardından daha fazla kişinin ölmemesi için canını feda eden şehit polisi memuru Fethi Sekin'in son onlarına tanıklık eden taksici Çetin Yenel, yaşadığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

"Ölürken bile başkasını düşündü"

Olayın ardından polis memurunun yanına koştuğunu belirten Yenel, "Fethi ağabeyin yanına ilk ben gittim. Ona tampon yapmak için. Ölürken bile bana 'yat yat mevzi al' şeklinde korumaya çalıştı" dedi. Duygulandıran mesajı sosyal medya hesabından paylaşan taksici Çetin Yenel, yaşadığı bir anısına da mesajında yer verdi.

Yaralı bir kadını hastaneye götürdüğünü anlatan Yenel, "Ambulans geldi. Sonra gözünden yaralanan bir hanım vardı. Ona hastaneye götürdüm. Yaralı hanım inerken, 'Borcum ne kadar' dedi. 'Sonra bulurum' dedi; yani beni bulup para verecek. Bu kadar naif, bu kadar fedakar insanların ülkesinde bu bombalar etkisiz olur" şeklinde konuştu.

Şehit olan polis Fethi Sekin’in, ölümünden önce "Keşke bana da Ömer Halis Demir gibi bir şehitlik nasip olsa" dediği ve İzmir Adliyesi yanında kafe çalışanına üşümesin diye montunu verdiği ileri sürüldü.

"Ömer Halisdemir gibi şehit olmak istiyordu"

Fethi Sekin’in yıllardır görev yaptığı İzmir Adliyesi önündeki kulübe, ziyaretçi akınına uğruyor. Türk bayrağı ve çelenklerle donatılan kulübeyi ziyaret eden vatandaşlar, kahraman polis Sekin için dualar ediyor. Sekin ile yıllardır dost olduklarını belirten Adliye Kafe çalışanı Öztürk Uçar, "15 Temmuz darbe girişiminde Ömer Halisdemir şehit olduğunda Fethi ağabeyimiz ‘Keşke bana da böyle bir şehitlik nasip olsa’ diyordu. Biz de ‘Sana nasıl nasip olacak Fethi ağabey, sen burada bütün gün arabalara bakıyorsun’ demiştik. Son dileği kabul oldu. Ona şehitlik nasip oldu" dedi.

Uçar, şehit polis Sekin’in şehit olmadan 5 gün önce üşümemesi için kendisine montunu verdiğini söyledi.

"Yok mu kahpelere kurşun sıkacak"

Saldırı anını anlatan Uçar, "Saldırı sırasında kafede döner yapıyorduk. Camlar kırılınca ne olduğunu anlamadık. Fethi ağabey teröristlere kurşun sıkıyordu. ‘Yok mu bu kahpelere kurşun sıkacak’ diye bağırıyordu. Sonra yere yığıldı. Biz yaralandı zannettik ama meğer arkasından vurmuşlar. Bizim kafede de birçok kurşun izi var" diye konuştu.

"Üşüdüğüm için montunu verdi"

Şehit Fethi Sekin ile dost olduklarını, sürekli kafede çorba içtiğini söyleyen Uçar, "Çok iyi bir insandı. Yaşıyorsak onun sayesinde. Köpeği saldırı sırasında peşinden koştu. Fethi ağabey biriyle tartışsa hemen o da desteğe gelirdi. 5 gün önce işe giderken üşümeyeyim diye bana montunu verdi. Üniforması olan montun üzerindeki amblemleri söküp ‘Motorla gidiyorsun, üşürsün’ demişti. Bu montu artık evin bir köşesine koyacağım. Kabuslar görüyorum. Biz nasıl yardım edemedik ona. Tencere, tava, bıçak alıp teröristlere saldırabilir miydik diye düşünüyorum. Gözümüzün önünde vuruldu. O şokta ne olduğunu bile anlayamadık" ifadelerini kullandı.