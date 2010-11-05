Festus'a adalet isteyenlere suç duyurusu

T24 - Gözaltına alınarak götürüldüğü İstanbul Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği'nde 20 Ağustos 2007 tarihinde polisin silahından çıkan kurşunla yaşamını yitiren Nijeryalı göçmen Festus Okey'in 3 yıldır süren davasının son duruşmasında (4 Kasım 2010) Dayanışma Ağı aktivistleri davaya müdahil olmak istediklerini belirten bir dilekçe sundu. Davanın görüldüğü İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti müdahillik başvurusunu reddederken dilekçeleri ile "mahkeme heyetine hakaret ettikleri" gerekçesiyle aktivistler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Festus Okey davasına bakan mahkeme, hala "kimlik belirleme" ile uğraştığı için katil polise ceza veremezken, adalet istediklerini dile getirenler hakkında yasal işlem başlattı. İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, bugünkü duruşmada müdahil olmak için başvuran Göçmen Dayanışma Ağı aktivisti 9 kişi ile katıldığı bir televizyon programında mahkemeyi eleştiren ÇHD avukatı Güray Dağ'ın kendilerine ve cumhuriyet savcısına hakaret ettiğini ileri sürdü. Mahkeme heyeti başkanı, ayrıca Göçmen Dayanışma Ağı aktivistlerine "Taksim'de bomba atanlar adına da müdahil olacak mısınız?" diye sordu.

Gözaltına alınarak götürüldüğü İstanbul Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği'nde 20 Ağustos 2007 tarihinde polisin silahından çıkan kurşunla yaşamını yitiren Nijeryalı göçmen Festus Okey'in ölümüyle ilgili davaya bugün devam edildi.

Beyoğlu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında tutuksuz sanık polis memuru Cengiz Yıldız ile avukatı hazır bulundu. Duruşmaya ayrıca, Göçmen Dayanışma Ağı aktivistleri de katıldı. Dayanışma Ağı aktivistleri, mahkeme heyetine, davaya müdahil olmak istediklerini belirten bir dilekçe sundu.

Bu dilekçenin ardından Mahkeme Başkanı İshak Eken, Dayanışma Ağı aktivistlerine "Taksim'de bomba atanlar adına da müdahil olacak mısınız?" diye bir soru yöneltti.

Eken, kim olarak müdahillik başvurusunda bulunduklarını sordu. Aktivistler de "Sadece vatandaş olarak müdahil olmak istiyoruz. Manevi olarak zarar gördüğümüzü düşünüyoruz" dediler.



ADALET İSTEYENLERE YASAL İŞLEM



Mahkeme heyeti, müdahillik başvurusunu reddederken, ayrıca Göçmen Dayanışma Ağı aktivistleri hakkında suç duyurusunda bulundu.



Mahkeme heyeti, dilekçede imzası bulunan Didem Danış, Çağdaş Önder, Ufuk Ahıksa, Selim Can Yıldırım, Sema Coşkun, Ayşe Zeynep Akalın, Burak Boysun, Ahmet Murat Öğüt, Özhan Önder hakkında, dilekçelerindeki "yargı sürecinin adalete olan inancı zedeleyecek şekilde uzadığı ve temel hak olan yaşam hakkı ihlalinin usule ilişkin tartışmalar dolayısıyla gözardı edildiği" ifadesi nedeniyle yasal işlem başlatılması için cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu. Mahkeme Başkanı İshak Eken, bu ifadelerle mahkeme heyetine hakaret edildiğini iddia etti.

Mahkeme başkanı, ayrıca bir televizyon programına katılarak dava sürecini eleştiren ve "Davanın sürümcemede bırakılarak unutturulmaya çalışıldığı ve yargılama sonunda polis hakkında beraat kararı verileceği"ni söyleyen Çağdaş Hukukçular Derneği avukatı Güray Dağ hakkında da yasal işlem yapılmasına karar verdi.

KİMLİĞİ YİNE BELİRLENEMEDİ



Duruşmada Festus Okey'in öldürülmesine ilişkin olarak ise hiçbir gelişme yaşanmadı. Mahkeme heyeti, Nijeryalı Festus Okey'in kimlik bilgilerinin Adalet Bakanlığı'ndan sorulduğunu, bakanlığın da durumu Dışişleri Bakanlığı'na sorduğunu hatırlattı. Mahkeme heyeti, Dışişleri Bakanlığı'nın yanıtının sorulmasına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.