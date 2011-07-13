-FESTUS OKEY'İN BİLGİLERİ BEKLENECEK İSTANBUL (A.A) - 12.07.2011 - Nijeryalı Festus Okey'in gözaltında ölümüne neden olmakla suçlanan polis memurunun yargılandığı davaya müdahillik talebinde bulunmak için gelen avukat Ömer Kavili ile Mahkeme Heyeti Başkanı İshak Eken arasında tartışma yaşandı Beyoğlu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan polis memuru Cengiz Yıldız ile müdahillik talebinde bulunmak isteyen Ömer Kavili'nin de aralarında bulunduğu bazı avukatlar ve yine davaya müdahil olmak isteyen yaklaşık 20 kişi katıldı. Mahkeme Başkanı İshak Eken, Festus Okey'in kimlik bilgilerine ilişkin daha önce Adalet Bakanlığına yazılan yazıya cevap verilmediğini tutanağa geçirdi. Başkan Eken, ardından dosyaya sunulan müdahillik taleplerine ilişkin dilekçeleri okudu. Avukat Burcu Özaydın da siyaset bilimci Prof.Dr. Taha Parla ve Mültecilerle Dayanışma Derneği adına davaya müdahil olmak istediklerini belirterek, dilekçesini sundu. Duruşmada hazır bulunan 17 kişi de davaya katılmak istediklerini belirttiler. Katılma talebinde bulunan Mehmet Ozan Erözden ise üniversitede hukuka giriş dersleri verdiğini ifade ederek, İstanbul Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu da, Yıldız Teknik Üniversitesini temsilen üye olduğunu ve bu sıfatlarının dikkate alınarak talebinin değerlendirilmesini istedi. Prof. Dr. Gençay Gürsoy adına müdahillik talebinde bulunacak olan avukat Ömer Kavili de Festus Okey'in ceset teslim tutanağının dosyada olduğunu belirterek, bu tutanakta ölen kişinin kimliğinin yazılı olduğunu kaydetti. Kavili, ''Cesedi teslim alanların Festus Okey'in yakınları olduğu belli. Türk hükümet yetkilileri, cesedi teslim ederken kişinin Festus Okey olduğuna ikna oldu ve bu nedenle cesedi teslim etti. Yeniden cesedin kimliği konusunda Nijerya'yla yazışma yapmaya gerek yok. Davanın uzatılmamasını istiyoruz'' diyerek, ceset teslim tutanağının duruşma salonunda okunmasını talep etti. Kavili, ayrıca, katibin duruşmada duyduklarını kendisinin mi tutanağa geçireceği, yoksa mahkeme başkanının mı duruşmada söylenenleri tutanağa yazdıracağı konusunda bir ara karar vermesini istedi. Mahkeme heyeti de, Kavili'nin bu talebini değerlendirmek üzere duruşmaya ara vererek, salonu boşalttı. -TALEBE İLİŞKİN ARA KARAR BEKLERKEN DURUŞMA BİTTİ- Bir süre sonra sadece avukatları duruşma salonuna alan Mahkeme Başkanı İshak Eken, duruşmayı bitirdiklerini ve müdahillik taleplerinin reddedildiğini söyledi. Mahkeme heyetinin ara karar vermesini beklerken duruşmayı bitirmesine tepki gösteren avukat Ömer Kavili, bunun usule aykırı olduğunu, daha kendisinin müdahillik talebinde bile bulunamadığını, diğer avukatların da bu yöndeki beyanlarının alınmadığını söyledi. Duruşmanın bitirilmesine sinirlenen Ömer Kavili ile Başkan İshak Eken arasında tartışma yaşandı. Eken, daha sonra adliyede görevli polis memurlarına, ''Atın (avukatları) dışarı'' dedi. Ardından duruşma salonuna ve adliye koridoruna Çevik Kuvvet polisi geldi. Bu sırada Kavili, Başkan Eken'e hitaben, ''El kol hareketleri yapmayın'' dedi. Polislere de ''Polislik bir şey yok. Eğer bizi dışarı atarsanız avukatlık görevimizi engellemiş olursunuz'' diyen Kavili, Başkan Eken'in ''Atın bunları'' diyerek argo konuştuğunu ifade etti. Eken de, Kavili'ye taleplerinin reddedildiğini ve davanın bir tarafı olmadıklarını söyleyerek, duruşmanın bitmesi nedeniyle salondan çıkmalarını istedi. Eken'e ''Öfkeyle hareket ediyorsunuz'' diyen Kavili, ''Başka bir konuda karar vermek için ara verdiniz. Biz müdahillik talebinde bile bulunamadık. Avukatların talepte bulunmasını engelliyorsunuz. Bu durumun tutanağa geçirilmesini istiyoruz'' diye konuştu. Tartışmaların devam etmesi üzerine önce Başkan Eken, bir süre sonra da üyeler salondan ayrıldı. Ömer Kavili, İstanbul Barosu'na telefon ederek, Yönetim Kurulu'dan temsilcileri duruşma salonuna çağırdı. Avukat Kavili ve diğer müdahil avukatları, duruşma salonunda 1 saat bekledi. Baro temsilcilerinin gelmesi üzerine tutanak tutuldu. -OKEY'İN KİMLİK BİLGİLERİ SON KEZ BEKLENECEK- Öte yandan, mahkeme heyeti ara kararında, müdahillik talepleriyle, Kavili'nin davada bir taraf sıfatı olmadığından talebini reddetti. Davanın karar aşamasında olduğunu ancak Festus Okey'in nüfus kaydıyla ilgili Nijerya'dan yazı gelmemesi nedeniyle karar çıkartılamadığını belirten mahkeme, aradan uzun bir zaman geçtiğini, önümüzdeki celseye kadar Nijerya yetkili adli makamlarından cevap gelmediği takdirde nüfus kaydının beklenmesinden vazgeçileceğini ve bu mevcut duruma göre karar verileceğini hükme bağladı. Beyoğlu Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamede, olay tarihinde Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli olan polis memuru Yıldız hakkında ''taksirle ölüme neden olmak'' suçundan 3 ile 6 yıl arasında hapis cezası isteniyor.