Festus Okey'in ailesinin müdahillik talebi reddedildi

İstanbul'daki bir karakolda polis kurşunuyla ölen Festus Okey davasında, ailenin müdahillik talebini 'ölenin kim olduğu önemli değil' gibi garip bir gerekçeyle reddeden mahkeme, Okey'in yakınlarının yargı sürecindeki taleplerinin de önünü kesmiş oldu.

Radikal gazetesinden İsmail Saymaz'ın haberine göre, İstanbul Beyoğlu’nda gözaltında tutulduğu polis merkezinde işkence ve kötü muameleye maruz kalan ve bir polisin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden Nijeryalı Festus Okey'in ölümüyle ilgili davada, Yargıtay’ın bozma kararına direnen İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi, gerekçeli kararını açıkladı.

20 Ağustos 2007'de İstanbul Beyoğlu’ndaki polis karakolunda gözaltındayken, bir polisin silahından çıkan kurşunla ölen Nijeryalı Festus Okey davasında, yerel mahkeme Yargıtay’ın bozma kararına direnirken garip bir gerekçe açıkladı. Ailenin müdahillik talebinin reddi konusunda Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin bozma kararına direnen ve dosyayı Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na gönderen İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi, gerekçeli kararında, Okey’in kardeşi olduğunu ifade eden Tochukwu Gameliah Ogu’nun ve ailesinin başvurusuna karşılık, “Olaydan haberdar oldukları halde bugüne kadar ülkeleri aracılığı ile ülkemize ve mahkememize ulaştırdıkları bu yönde bir bilgi ve belge bulunmadığı anlaşılmıştır” denildi. Oysa Ogu Ailesi, Festus’un ölümünden üç hafta sonra avukatları aracılığıyla Nijerya’daki Türk Konsolosluğu’na başvurmuştu. Dava dosyasına giren resmi yazıda, “Müvekkilimizin oğlunun polis tarafından hukuksuz şekilde öldürülmesini protesto ediyoruz. Müvekkilimizin oğlu, polisin onu öldürmesini hak edecek bir suç işlemedi. Polislerinizin sebep göstermeksizin onun hayatını çalmış olmasını şaşkınlıkta karşılıyoruz. Katillerinin cezalandırılmasını istiyoruz” deniliyordu.

İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi gerekçeli kararını açıkladı. Mahkeme, kararında, dört yıllık yargılama boyunca, ölenin kimliğini araştırmak için Adalet Bakanlığı aracılığıyla Nijerya’ya defalarca yazı yazıldığı ve uzunca bir süre geçtiği halde yanıt verilmediği belirtildi. Gönderilen evraklar arasında, Festus Okey adına Türkiye ’ye bir giriş vizesi başvurusu olduğu fakat resimdeki kişinin ölene benzemediği ifade edildi. Bu nedenle, “ölenin gerçek kimliğinin hiç tespit edilemeyebilecek olması ve geçen uzunca süre nazara alınarak, dosyanın daha fazla sürüncemede kalmaması için” Nijerya’dan gelecek yanıt beklenmeksizin karar verildiği vurgulandı. Kararda, “Ölenin kimliğinin tespitinin suçun oluşumuna veya vasfına hiç bir katkısının bulunmayacak olması da nazara alınarak” hareket edildiği savunuldu.

Kararda, Okey’in kardeşi Tochukwu Gameliah Ogu’nun ve başkaca yakınlarının olaydan haberdar oldukları halde bugüne kadar ülkeleri aracılığıyla mahkemeye vekâlet ulaştırdıkları yönünde bir bilgi ve belge bulunmadığı ileri sürüldü. Ogu’nun Okey’le akrabalık bağının olup olmadığını tespiti işlemiyle davanın uzatacağı savunularak, “Neticede kimliği saptanamamış ise de bir şahsın ölmüş olması karşısında mahkememizce ölenin kimliğinin tespiti için uzun süre yapılan araştırmalar dışında tekrar araştırma yapılmasının neticeye müessir bulunmadığı” savunuldu.

C inayetten üç hafta sonra başvurdular

Oysa gerçek adı Bethel Ogu olan Festus Okey’in annesi Love ve babası Peter Ogu, 20 Ağustos 2007’deki cinayetten üç hafta sonra avukatları Kalu Chekwas Anyaele aracılığıyla 6 Eylül 2007’de Nijerya’daki Türk Konsolosluğu’na başvurmuştu. Avukat Anayaele tarafından hazırlanan ve dava dosyasına giren yazıda, şöyle deniliyordu.

“Müvekkilimizin oğlunun bir hafta polis tarafından hukuksuz şekilde öldürülmesini protesto ediyoruz. Müvekkilimizin oğlu, polisin onu öldürmesini hak edecek bir suç işlemedi. Festus Okey, Nijerya’da yaşarken hiçbir suç kaydı yoktu ve bütün hayatı boyunca hiçbir sabıkası olmadı. Polislerinizin hiçbir sebep göstermeksizin onun hayatını çalmış olmasını şaşkınlıkta karşılıyoruz. Çok kapsamlı bir araştırma talep ediyor ve katillerinin cezalandırılmasını istiyoruz. Ayrıca Festus’un ve diğer Nijeryalıların ülkenizde öldürülmesi, ülkenizle Nijerya arasındaki ilişkileri etkileyecektir.”

Ogu Ailesi’nin avukatı Alptekin Ocak, Festus Okey adına davaya katılmak için kardeşinin pasaport kopyası, cenazeye ilişkin teslim tutanakları, aile resimleri ve DNA örnekleri sunduğunu, Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin de bu verilere dikkat çekerek kararı bozduğunu ifade etti. Buna rağmen mahkemenin direndiğini belirten Ocak, “Mahkemenin, daha maktulün kimliğini tespit edememişken yargılamayı bitirmesi hukuksuzdur. Mahkemelerin suç işleyen kamu görevlilerini kollamaya dair tutumlarından vazgeçmeleri gerekir. Adil olan da budur. Davada verilen karar tartışmalıdır” dedi.