Festus Okey davasında mahkemeden 'direnme' kararı

Yargıtay tarafından usulen bozulan Festus Okey davasına İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Mahkeme ailenin müdahillik talebinin reddi konusunda oybirliğinde direndi. Bunun üzerine dava ikinci kez tartışmalı olarak bitti. Radikal’den İsmail Saymaz’ın haberine göre, dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na gidecek.

Nijeryalı Festus Okey’in 7 yıl önce Beyoğlu Polis Merkezi’nde vurularak öldürülmesine ilişkin karar, Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nce, usulden bozulmuştu. 1. Ceza Dairesi, Festus Okey’in ailesinin avukatlarının müdahillik talebinin reddedilmesini hatalı buldu ve bu bakımdan karar verilmesi için dosyayı iade etmişti.

Nijeryalı Festus Okey, 20 Ağustos 2007’de Beyoğlu Polis Merkezi’nde polis Cengiz Yıldız’ın silahından çıkan kurşunla can vermişti. İlk duruşma 27 Kasım 2007’de görüldü. Mahkeme , cinayetin ‘kasten adam öldürme’ suçuna girdiğini belirterek görevsizlik verdi. Yıldız, müebbet hapis istemiyle yargılanmaya başladı.

Beyoğlu 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ne taşınan davada, sanık avukatı, “Adı Festus Okey değil, kaçak vizeyle gelmiş, adını Okey koymuşlar” dedi. Mahkeme, 2008’den itibaren Okey’in kimliğiyle ilgili Nijerya Büyükelçiliği’nden bilgi beklemeye başladı. Bekleyiş tam 4 yıl sürdü. Bu süre içerisinde hiçbir müdahillik başvurusu kabul edilmediği için Okey Ailesi’ni hiçbir avukat temsil etmedi.

Kasım 2011’de, davayı izleyen Göçmen Dayanışma Ağı, Okey’in Nijerya ve Güney Afrika’daki ailesine ulaştı. Okey’in kardeşi Tochukwu Gameliah Ogu; avukat Burcu Özaydın, Muhsin Kemal Şimşek, Can Atalay ve Alptekin Ocak’a vekâlet verdi. Nijerya’dan yola çıkarılan vekâlet 27 Kasım 2011’de, 14. duruşmaya yetiştirildi. Ne var ki mahkeme, 13 Aralık 2011’de Festus Okey’in ailesi tarafından Avukat Ocak’a verilen belgeler ve vekâleti kabul etmedi. Aynı gün mahkeme, sanık polisi 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 27 Ocak 2014’te verdiği kararında, esasa girmediği dosyayı, “Ogu’nun maktülle biyolojik bağı araştırılarak müdahillik talebinin kabulü konusunda bir karar verilmesi için” kararı bozdu. Mahkeme de 5 Haziran için duruşma günü verdi.

Davaya İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün yapılan duruşmayla devam edildi. Mahkeme ailenin müdahillik talebinin reddi konusunda oybirliğinde direndi.