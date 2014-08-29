Festus Okey cinayetinde polis ve kamu görevlilerine 7 yıl sonra soruşturma

20 Ağustos 2007 tarihinde Beyoğlu Polis Merkezi'nde öldürülen Nijeryalı Festus Okey'i gözaltına alan, karakol kameralarının bozulmasına yol açan, kanlı gömleğini kaybeden beş polis ve diğer kamu görevlileri hakkında, cinayetten yedi yıl sonra 'kasten öldürme' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Nijeryalı Festus Okey, 20 Ağustos 2007 tarihinde Beyoğlu Emniyet Asayiş Büro Amirliği’nde polis Cengiz Yıldız’ın silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti.

Okey’i gözaltına alan, karakol kameralarının bozulmasına yol açan, kanlı gömleğini kaybeden 5 polis ve diğer kamu görevlileri hakkında, cinayetten yedi yıl sonra “kasten öldürme” suçundan soruşturma başlatıldı.

Avukat Alp Tekin Ocak, Festus Okey’in kardeşi adına savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ocak, suç duyurusunda; Okey’in ölümü hakkında bir polise dava açıldığını, diğer görevlilerin dosyadan uzak tutulduğunu belirtti.

Ocak, savcılığın yürüteceği soruşturmada, tutanaklara imza atan polis memuru Ömer Akçay, Erdoğan Tuna, Kamotay Akçil, Mehmet Aldemir, Osman Çağlar Kale ve diğer kamu görevlileri hakkında işlem yapılmasını, kayıp gömleğe ve kameralara ilişkin ayrı soruşturmanın açılmasını ve Okey’in gözaltına alındığı ev baskınının düzmece olup olmadığının araştırılmasını istedi.

Ocak’ın suç duyurusu işleme kondu ve şüpheli polisler hakkında TCK’nın 82. maddesi gereğince ‘kasten öldürme’ iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Festus Okey davasının geçmişi

Festus Okey, Beyoğlu Emniyet Asayiş Büro Amirliği’nde 20 Ağustos 2007′de polis kurşunuyla öldürüldü. Okey’i vuran Cengiz Yıldız isimli polise Beyoğlu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Olay gecesi tutanağı hazırlayan kişinin de polis Yıldız olduğu ortaya çıktı. Yani Yıldız, önce Okey’i silahıyla vurmuş, ardından da bu olayın soruşturmasında görev üstlenmişti. Sanık Yıldız ve ekip arkadaşlarınca düzenlenen bu belge, delil olarak dosyaya kondu.

Olayda kullanılan silaha Sulh Ceza Mahkemesi el koydu. Ancak polis Yıldız, silahın iadesini istedi. Mahkeme talebini kabul etti, Yıldız açığa alınmadığı ve tam maaş almaya devam ettiği gibi, silahı da iade edildi.

Okey’in vurulduğu sırada giydiği gömlek kayboldu. Gömlek, silahın hangi mesafeden ve hangi açıdan ateşlendiğini göstermesi bakımından çok önemli bir delildi.

Mahkeme, davaya müdahil olmak isteyen Göçmen Dayanışma Ağı aktivistleri ile Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) avukatı Güray Dağ hakkında suç duyurusunda bulundu.

Göçmen Dayanışma Ağı, yargı sürecinin uzadığına ilişkin şikayeti suç duyurusunun konusu oldu. Avukat Dağ’a da “dava sürecini eleştirdiği” için dava açıldı.

Avukat Ömer Kavili hakkında da duruşmada “mahkeme salonunu geç terk ederek avukatlık mesleğini kötüye kullandığı” iddiasıyla, üç yıla kadar hapis istenerek dava açıldı.

Davanın 13 Aralık 2011′de görülen 16. duruşmasında polis memuru Yıldız dört yıl iki ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı 17 Ocak 2013’te Okey’i öldüren polis Cengiz Yıldız’a verilen 4 yıl 2 aylık hapis cezasının bozulup, 20 yıl hapis istemiyle yargılanması yönünde görüş bildirdi.

5 Haziran’da İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin “bozma” kararına direnme kararı aldı. Dosya, Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na gönderildi.