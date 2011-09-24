-Festivale "ayranlı" protesto ANTALYA (A.A) - 24.08.2011 - Antalya'da çeşitli dernek ve siyasi parti üyesi bir grup vatandaş, kentte düzenlenen ''Oktoberfest''i vatandaşlara ayran dağıtarak protesto etti. Kışlahan Meydanı'nda toplanan grup, bir firma tarafından Antalya'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen ''Oktoberfest''e ve festivale destek veren Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi. Ellerinde ''Antalya bilir, içiren belediyeyiz'', ''Akaydın, sen kendi işine bakaydın'' yazılı pankartlar bulunan grup adına basın açıklamasını okuyan Kutup Yıldızı Gençlik Derneği Başkanı Engin Okudan, festivalin 2 yıldan bu yana ölümlere yol açtığını iddia etti. Festivalin alkol tüketimini teşvik ettiğini öne süren Okudan, söz konusu etkinliğin sona erdirilmesi ve bir daha yapılmaması gerektiğini savundu etti. Okudan, ''Yaşanan rezaleti 'Turistik etkinlik' olarak lanse etmek çok yanlış. Bu toprakların kültürünü görmeye, havasından, suyundan, denizinden, güneşinden yararlanmaya gelen Almanlar'ın kendi kültürlerinde yer alan hasat bayramını Antalya'ya taşımanın turizm açısından bir anlam ifade etmediğini düşünüyorum. Katılımcıların çoğu da üniversite öğrencisidir. Yani genç kitleleri alkole teşvikin işaretidir. Dünya ülkeleri alkol kullanımını azaltmaya çalışırken, Türkiye'de bunu teşvik eden etkinliğin amacının ne olduğunu anlamak mümkün değil'' dedi. Okudan, bira yerine ayran içmeyi tercih ettiklerini ve vatandaşlara bu nedenle ayran dağıtmayı uygun gördüklerini kaydetti. Gruptakiler açıklamanın ardından Kazım Özalp Caddesi'nde vatandaşlara yanlarında getirdikleri ayranları dağıttı.