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Ekonomi

FESTİVALDE 1 MİLYON ÇİÇEK DAĞITILACAK ANTALYA (A.A)

04 Mayıs 2011 12:53

-FESTİVALDE 1 MİLYON ÇİÇEK DAĞITILACAK ANTALYA (A.A) - 04.05.2011 - Antalya'da 7. Çiçek Festivali, 20-21 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. Çiçek Festivali Organizasyon Komitesi Başkanı Osman Bağdatlıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Çiçek Festivali'nin bu yıl yedinci kez gerçekleştirileceğini ve Antalyalıların çiçekle buluşmasına sahne olacağını kaydetti. Festival hazırlık komitesinin, etkinliklerin altyapısını tamamladığını bildiren Bağdatlıoğlu, Antalya Çiçek Festivali'nin açılışında, sektördeki ihracatçı firmaların birbiriyle yarışacağı kortej geçişinin yapılacağını, binlerce çiçekle süslenen kortej araçlarından halka 1 milyon dağıtılacağını belirtti. Amaçlarının sadece kesme çiçeğin tanıtımı olmadığını vurgulayan Bağdatlıoğlu, kesme çiçek sektörünün bölge için çok önemli olduğunu ve festivalin aynı zamanda EXPO 2016 Fuarı'nın küçük ölçekli bir provası niteliğini taşıyacağını ifade etti. Fuarın temasında olduğu gibi çiçek, çocuk ve çiçeğin temsil edebildiği sevgi, dostluk ve paylaşım gibi kavramlar etrafında bir konsept oluşturacaklarına işaret eden Bağdatlıoğlu, festivalde bu konseptle bir çok etkinlik gerçekleştirileceğini, halk oyunları, konserler, çiçek ve buket tasarım yarışmalarının yapılacağını bildirdi. Süs Bitkileri Tanıtım Grubu'nun düzenlediği logo ve slogan yarışmasının de festivalde sonuçlanacağını ve başarılı başvuruların ödüllendirileceğini belirten Osman Bağdatlıoğlu, festival için Cumhuriyet Meydanında görkemli bir peyzaj düzenlemesi yapılacağını kaydetti. Bağdatlıoğlu, festival kapsamında akademik çalışmaların da planlandığını ve süs bitkileri sektörü hakkında bilgilendirici toplantılar yapılacağını vurgulayarak, Antalyalıları festivale davet etti.

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