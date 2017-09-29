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Festival yolunda şüpheli araç paniği

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da kent trafiğinin yoğun olduğu Fuzuli Caddesi'nde trafik ışıklarına 30 metre kalan orta şeride park edilen otomobil polisi  alarma geçirdi

29 Eylül 2017 12:39

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da kent trafiğinin yoğun olduğu Fuzuli Caddesi\'nde trafik ışıklarına 30 metre kalan orta şeride park edilen otomobil polisi  alarma geçirdi.
Uluslararası Adana Film Festivali\'nin etkinliklerinin yapıldığı Sinema ve Kültür Sanat Kasabası\'na 50 metre uzaklıkta terk edilen 27 RA 245 plakalı otomobil, \'bombalı araç\' şüphesiyle çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Festival nedeniyle binlerce kişinin geçtiği yolda titizlikle incelenen otomobilde şüpheli bir duruma rastlanılmayınca, polis, kapıları açık olan otomobili iterek yol kenarına çekti.
Telefonla ulaşılan ruhsat sahibi oto elektrikçisi Mehmet Duran S., aracı kardeşinin bir arkadaşına sattığını, onun da devrini henüz almadığını, neden yol ortasında terk edildiğini ise bilmediğini söyledi. Bunun üzerine polis, ruhsat sahibine hatalı parktan 95 lira ceza yazdı, otomobil de çekici ile parka götürüldü.

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