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Festival ve şenlikler birer birer iptal ediliyor

Çukurova Turistik Otelciler Birliği Başkanı Murat Demir, iptallere 'teröre ödül olur' diyerek tepki gösterdi

02 Ağustos 2015 13:17

Suruç’ta 32 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırı ve artan terör olayları nedeniyle ülke genelinde festival ve şenlikler birer birer iptal ediliyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Malatya’da Kayısı Fuarı ve Arguvan Türkü Festivali, Zonguldak’ta Gülüç Kültür ve Sanat Festivali, Tunceli’de 15. Munzur Kültür ve Doğa Festivali, İzmir Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği 6 konserlik programı, Antalya Konyaaltı Belediyesi, 20. Yaz Şenlikleri, Mersin’in Tarsus ilçesinde bu yıl yapılması planlanan Üzüm ve Kültür Festivali, Osmaniye Belediyesi, 19. Çocuk Şenliği, Sivas’ın Gürün ve Koyulhisar ilçelerinde düzenlenecek kültür ve sanat festivalleri iptal edildi.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, “Festivallerin iptali hele hele terör gerekçe gösterilip iptali turizmle hiç bağdaşmıyor. İptal ederseniz terörü ödüllendirmiş olursunuz. Oysa tatil ve turizm ile terör kelimeleri yan yana bile gelmemeli. Bir yandan turizm devam etsin arttıralım ekonomiye önemli bir katkısı var diyoruz, diğer yandan kendimiz sektörü zora düşürecek kararlar alıyoruz” dedi.

Çukurova Turistik Otelciler Birliği Başkanı Murat Demir, “Bu tür olaylar öncelikle turizm sektörünü etkiliyor. Festivallerin iptal edilmesi de bunun bir parçası. Basının, şiddet olaylarını verirken daha özenli olması lazım. Şiddet olaylarını tüm ayrıntısıyla verdiğiniz zaman bu kısa zamanda sosyal medyada yayılıyor” dedi.

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