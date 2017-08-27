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Festival dönüşü otomobille takla attılar: 1 ölü 4 yaralı

Üniversiteli gençlerin Edremit’teki Zeytinli Rock Festivali’nden döndükleri öğrenildi

27 Ağustos 2017 16:43

Bursa- İstanbul Otoyolunun Yalova geçişi yakınlarında kontrolden çıkıp takla atan otomobildeki gençlerden 22 yaşındaki Seray Demirtaş hayatını kaybetti, 4 arkadaşı yaralandı. Gençlerin, Balıkesir Edremit’teki Zeytinli Rock Festivali’nden döndükleri öğrenildi.

Hürriyet'ten Hasan Bozbey'in haberine göre kaza saat 10.00 sıralarında Bursa-İstanbul Otoyolu Yalova geçişi Tavşanlı Mevkiinde İstanbul yönünde meydana geldi.

İçinde, Balıkesir Edremit’teki Zeytinli Rock Festivali’nden dönen gençlerin bulunduğu 20 yaşındaki Ali Eymen Dayıoğlugil yönetimindeki otomobil, Osmangazi Köprüsü'ne 3 kilometre uzaklıktaki Tavşanlı Mevkiinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı, takla attı.

Kazada, otomobilden fırlayan Seray Demirtaş olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücü Ali Eymen Dayıoğlugil ile 19 yaşındaki Furkan Zengin, 20 yaşındaki Armen Dayıoğlugil ve 21 yaşındaki Emine Merve Kızılay yaralandı.

Yaralılar, Yalova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor

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