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Festival dönüşü kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Hasan BOZBEY- Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- BURSA- İstanbul Otoyolu’nun Yalova geçişi yakınlarında kontrolden çıkıp takla atan otomobildeki gençlerden 22 yaşındaki Seray Demirtaş öldü, 4 arkadaşı da yaralandı

27 Ağustos 2017 15:55

Hasan BOZBEY- Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- BURSA- İstanbul Otoyolu’nun Yalova geçişi yakınlarında kontrolden çıkıp takla atan otomobildeki gençlerden 22 yaşındaki Seray Demirtaş öldü, 4 arkadaşı da yaralandı. Gençlerin, Balıkesir Edremit\'teki Zeytinli Rock Festivali\'nden döndükleri öğrenildi.
Kaza, saat 10.00 sıralarında Bursa-İstanbul Otoyolu Yalova geçişi Tavşanlı Mevkii’nde İstanbul yönünde meydana geldi. İçinde, Balıkesir Edremit\'teki Zeytinli Rock Festivali\'nden dönen gençlerin bulunduğu, 20 yaşındaki Ali Eymen Dayıoğlugil yönetimindeki 42 EME 82 plakalı otomobil, Osmangazi Köprüsü’ne 3 kilometre uzaklıktaki Tavşanlı Mevkii’nde, bir anda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı, ardından da takla attı. Kazada, otomobilden fırlayan Seray Demirtaş olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücü Ali Eymen Dayıoğlugil  ile 19 yaşındaki Furkan Zengin, 20 yaşındaki Armen Dayıoğlugil ve 21 yaşındaki Emine Merve Kızılay yaralandı. Yaralılar, Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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