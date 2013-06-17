Ferzan Özpetek'ten İtalya'ya Gezi çağrısı: Türkiye'de olanlar için bir şey yap

Otuz yıla yakın süredir İtalya'da yaşamını sürdüren Yönetmen Ferzan Özpetek, Türkiye'de yaşanan olaylar karşısında, kendisini "Türkiye dostu" olarak tanımlayan İtalya Dışişleri Bakanı Emma Bonino'yu sert bir tepki vermeye davet etti.

Dünyaca ünlü Yönetmen Ferzan Özpetek, sosyal medyada paylaştığı yorumlar ile Gezi Parkı'nın korunmasına destek vermeye ve polis şiddetine karşı durmaya devam ediyor. Özpetek, Twitter hesabından seslendiği İtalya Dışişleri Bakanı Bonino'ya şu mesajları gönderdi:

"Sevgili Emma, Türkiye 'de olanlarla ilgili ikinci annemden sert bir reaksiyon bekliyorum. İtalya!"

"emmabonino Türkiye'yle çok fazla ekonomik çıkarların olduğunu biliyorum ama tüm bu olanlar karşısında sert bir tepki bekliyorum."

"Sevgili Emma, iyi akşamlar. Türkiye'de olanlarla ilgili söyleyecek sözüm yok. Bir şeyler yapılabilir mi?"

İtalya sessiz kalmasın

Öte yandan, Sol-Ekoloji ve Özgürlük Partisi lideri Nichi Vendola da, "Erdoğan rejiminin, göstericilere karşı toksik madde kullanması kabul edilemez. İtalyan Hükümeti neden sessiz?" dedi.

Demokrat Parti (PD) milletvekillerinden Enzo Amendola ise polisin kimyasal madde karıştırılmış su kullanımının kabul edilemez olduğunu belirterek, "İtalya Hükümeti ve Avrupa, sesini yükselterek, dönüşü olmayan yola gidilmeden taraflar arasında barışa katkıda bulunmalı" açıklaması yaptı.