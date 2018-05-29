Ferrero fındık Trabzon basınıyla buluştu

Emre KOLTUK / TRABZON,(DHA) – TRABZON’da fındık devi Ferrero Grubu, iftar yemeğinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Ferrero Fındık Türkiye Müdürü Stefano Gagliasso, Ferrero ürününün, Türk fındığının küresel bir elçisi olduğunu söyledi.

Ferrero Fındık\'ın Zorlu Grand Otel\'de düzenlenen iftar yemeğine Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçılar Birliği (KFMİB) Başkanı Edip Sevinç, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Ferrero Fındık Genel Müdürü Stefano Gagliasso, Ferrero Fındık yöneticileri ve çok sayıda gazeteci katıldı.

İftar öncesi konuşan Ferrero Fındık Genel Müdürü Gagliasso, Ferrero ürününün, Türk fındığının küresel bir elçisi olduğunu söyledi. Genel Müdür Gagliasso, “Ramazan ayında bu güzel bölgenin fındık üreticileri, Ferrero değer zincirinin değerli üyeleriyle bir arada olmaktan ve ilişkilerimizi güçlendirmekten mutluyuz. Türk fındığı, ürünlerimizi farklılaştıran ve küresel bir marka olmamızı sağlayan en önemli hammaddelerimizden biridir. Her Ferrero ürünü Türk fındıklarının küresel bir elçisidir. Fındığın yarattığı değerle Ferrero dünyanın en büyük 19\'uncu fabrikasını Manisa’da kurdu ve kapasitesini arttırmaya devam ediyor” dedi.

\'5 YILDA 35 BİN ÇİFTÇİYE ULAŞTIK\'

Gagliasso, Türk fındığının kalitesini ve küresel rekabet gücünü arttırmak için paydaşlarıyla birlikte çalıştıklarını da kaydederek “Değerli tarım projemizle 5 yılda 35 bin çiftçiye ulaştık. Verimlilik ve kârlılıkta yüzde 30 artış gerçekleştirdik. Hedefimiz olan 50 bin çiftçiye kısa sürede ulaşacağımızı umuyoruz. Bu tablo, değer yaratmak için değerleri paylaşma taahhüdümüzün bir sonucudur” diye konuştu.

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