Ferreira temkinli



Şampiyonlar Ligi G Grubu’nda Fenerbahçe'yi ağırlayacak Porto'nun teknik direktörü Manuel Jesualdo Ferreira, düzenlediği basın toplantısında temkinli konuştu. Fenerbahçe'nin geçen seneden daha güçlü olduğunu vurgulayan Ferreira, yine de tek hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi.





Avrupa Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda bu akşam oynanacak Porto-Fenerbahçe maçı öncesinde dün bir basın toplantısı düzenleyen Porto takımının teknik direktörü Jesualdo Ferreira, ''Hazır ve çok motiveyiz. Herkes maçı ve kazanmayı istiyor'' dedi.



Maçın oynanacağı Dragao Stadı’nda basının karşısına çıkan Ferreira, ''Porto kazanabilir'' diyerek, Şampiyonlar Ligi'nde gruplardaki ilk maçlarında son 7 yıldır Porto'nun galip gelememesiyle ilgili, ''kötü talihin son bulacağını'' savundu.



Fenerbahçe'nin geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansı yakından takip ettiğini dile getiren Ferreira, sarı-lacivertlilerin bu sezon, geçen yıla oranla daha güçlü bir kadroya sahip olduğunu savundu.



Portekizli teknik adam, ligde alınan sonuçların ölçü olamayacağının da altını çizerek, "Kadronun büyük bölümünü korudular ve İspanya'nın en golcü oyuncusunu transfer ettiler. Fenerbahçe'nin çok iyi ve teknik oyuncuları var. Özellikle İstanbul'da kolay kolay maç vermiyorlar.Güçlü bir ekibe karşı oynayacağız" dedi.



Tecrübeli teknik adam, bu akşam sahaya süreceği ilk 11 konusunda kafasında hiçbir şüphenin bulunmadığını belirterek, dizindeki sakatlıktan kurtulan Arjantinli forvet oyuncusu Mariano Gonzalez'in takımda yer alacağını duyurdu.



Jesualdo Ferreira, Porto'nun Fenerbahçe karşısındaki 18 kişilik maç kadrosunu şöyle açıkladı:



''Helton, Nuno, Benítez, Sapunaru, Lino, Rolando, Pedro Emanuel, Bruno Alves, Raul Meireles, Tomas Costa, Fernando, Lucho, Mariano Gonzalez, Cristian Rodriguez, Candeias, Lisandro, Farias ve Hulk.''





Öte yandan dün Porto'ya gelen Fenerbahçe takımının Brezilyalı yıldız futbolcusu ve kaptanı Alex, basına yaptığı açıklamada, ''Porto, çok kaliteli bir takım. Dragao Stadı'na çıkmak her zaman için çok zor. Porto, Avrupa futbolunun geleneğinden gelen bir takım. Şampiyonlar Ligi'ne alışık. Bireyselden daha çok kolektif bir futbol oynuyor'' yorumunda bulundu.

