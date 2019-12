Ferreira: En az 1 paun istiyoruz

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda karşılaşacağı Porto'nun teknik direktörü Jesualdo Ferreira, sarı-lacivertlilerden en az 1 puan almak için İstanbul'a geldiklerini söyledi.



Porto Teknik Direktörü Jesualdo Ferreira, karşılaşmanın oynanacağı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda bir basın toplantısı düzenledi.



Jesualdo Ferreira, grup ikincisi olarak daha iyi bir pozisyonda gözükmelerine karşın, bunun bir gösterge olmayacağını kaydederek, ''Kazananın yoluna devam edeceği, telafisi olmayan bir maç. Elimizden gelenin en iyisini yapıp, en az 1 puan almak istiyoruz'' dedi.



Ferreira, Fenerbahçe'nin çok önemli, deneyimli oyunculara sahip olduğunu dile getirirken, kendilerinin ise genç oyuculardan kurulu bir ekip olduklarına dikkat çekerek, ''Biz yaptığımız çalışmaların karşılığını almak niyetindeyiz. Maçın gidişatına göre stratejimizi belirleyeceğiz. Fenerbahçe'nin ne kadar güçlü olduğunu biliyoruz, ama biz de öyleyiz'' ifadelerini kullandı.



Takımdaki eksik oyuncuların kendileri için sıkıntı yaratmayacağını ve sahaya çıkacak her oyuncunun yeterli kapasitesinin bulunduğunu ifade eden Portekizli teknik adam, forvette görev vereceğini açıkladığı Hulk için ise, ''Kimse onu bilmiyor. İlk defa oynayacak ve böyle oyuncular her zaman tehlike yaratır'' diye konuştu.



Ferreira ayrıca, Türkiye'deki taraftar etkisinin sorulması üzerine de, ''Geçen sene Beşiktaş'a karşı oynadık burada. Atmosferle ilgili fikrim var. Her şey çok heyecanlı olacak. Oyuncularım tezahüratları duymayacaklardır'' cevabını verdi.



ROLANDO: ''YAPMAYI EN İYİ BİLDİĞİMİZ ŞEYİ YAPACAĞIZ''



Toplantıya teknik direktör Ferreira ile katılan defans oyuncusu Rolando açıklamasında, istedikleri sonuca ulaşacaklarına inandığını söyledi.



Türkiye'de futbolun çok sevildiğini kaydeden Rolando, ''Burada futbol çok seviliyor ve ben buna şahit oldum. Çok ateşli taraftarlar var. Biz de bir şekilde onları duymamaya çalışacağız. Yapmayı en iyi bildiğimiz şeyi sahada yapıp, sonuca ulaşma amacındayız. Fenerbahçe büyük bir kulüp, oyuncuları da öyle. Her duruma göre gereken önlemi aldık. Rahatız'' şeklinde konuştu.