Ferreira: Çok zorlandık





FC Porto Teknik Direktörü Jesualdo Ferreira karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada çok zorlandıklarını söyledi.



Düzenlenen basın toplantısında, ''Çok zorlandık. Fenerbahçe büyük bir takım ve çok yetenekli futbolcuları var'' değerlendirmesini yapan Ferreira, ''Maça çok iyi motive olduk. Önemli olan iyi bir başlangıç ve iyi bir sonuçtu'' diye konuştu.



İlk 11'de 5 yeni oyuncu ile başlamalarına rağmen baskı kurmayı başardıklarını belirten Porto teknik direktörü Ferreira, Fenerbahçe'nin 8, kendilerinin ise 18 kez kaleye şut çektiğini ifade ederek, oyunu daha kolaylaştırabilecek bir skor alabilmeleri gerektiğini savundu.



FC Porto'nun takım kaptanı Lucho da yaptığı açıklamada, ''İyi bir futbolla başlamak istiyorduk ve başladık. Çok iyi paslaşan bir rakibe karşı oynadık ama hedefe ulaşan taraf biz olduk'' dedi.



Arjantinli Lisandro da, ''Bizim gibi gruptan çıkmak isteyen bir takıma karşı evimizde kazanmak çok önemliydi. Bu yüzden sonuç ve 3 puan çok iyi oldu'' şeklinde konuştu.