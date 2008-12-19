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Spor

Ferrari'ye Tata desteği

Kürsel mali kriz pek çok Formula 1 takımını etkilerken, markalar şampiyonu Ferrari, Hindistan otomotiv devi Tata ile anlaştı.

19 Aralık 2008 02:00


Kürsel mali kriz pek çok Formula 1 takımını etkilerken, markalar şampiyonu Ferrari, Hindistan otomotiv devi Tata ile anlaştı.

Ferrari ve Fiat'ın yönetim kurulu başkanı Luca Di Montezemolo, noel nedeniyle biraraya geldiği F1 gazetecilerine yaptığı açıklamada, "İlk kez Ferrari'nin üstünde bir hindistan şirketinin ismi yazacak" dedi.

Ekonomik krizin bir çok takımı olumsız yönde etkilediğini vurgulayan Montezemolo, "Ancak bu kriz ortamında dahi Ferrari takımı önemli bir sponsor buldu" diye konuştu.

Montezemolo, Tata şirketiyle teknolojik açıdan da işbirliğine gideceklerini ve iki şirket mühendislerinin ortak yazılım üzerinde çalışacağını söyledi.

Tata, bir kaç ay önce Ford'dan Jaguar ve Land Rover'ı satın alarak otomotiv dünyasının gündemine oturmuştu.


Tata ile Fiat arasında 2006'da varılan anlaşma sonucu, Fiat'ın bazı modellerinin üretimi Hindistan'da gerçekleştiriliyordu.

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