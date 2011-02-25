-FERRARI'YE 3 MAÇ CEZA İSTANBUL (A.A) - 24.02.2011 - Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş-Fenerbahçe maçında kırmızı kartla oyun dışında kalan siyah-beyazlıların İtalyan savunma oyuncusu Matteo Ferrari'ye 3 resmi müsabakadan men, Beşiktaş Kulübü'ne de 160 bin lira para cezası verdi. PFDK, bugün yaptığı toplantıda, Ferrari'yi, derbi karşılaşmada rakip takım oyuncusu Lugano'ya yönelik ''kural dışı hareketi'', 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırdı. Beşiktaş Kulübü'ne, karşılaşmada ''taraftarlarının neden olduğu saha olayları'' nedeniyle 30 bin, ''çirkin ve kötü tezahürat ve bunun aynı sezon içinde 3. kez gerçekleşmesi'' nedeniyle 120 bin, müsabaka sonrasında ''basın toplantısına futbolcu katılımının sağlanmaması'' ve ''flaş röportaja futbolcu katılımının sağlanmaması'' nedenleriyle de ayrı ayrı 5'er bin olmak üzere, toplam 160 bin lira para cezası uyguladı. Kurul, Fenerbahçe'ye de derbi karşılaşmada taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 10 bin lira para cezası verdi. Taraftarlarının çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle de PFDK'ya sevk edilen Fenerbahçe'ye, ''isnat edilen ihlalin unsurları oluşmaması nedeniyle'' ceza vermeyi uygun bulmadı.