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Dünya

Ferrari'sini yakan kadın

Moskova’da polis kayıtlarına eşine az rastlanır bir “yangın vakası” geçti.

20 Mayıs 2009 03:00

Moskova’da polis kayıtlarına eşine az rastlanır bir 'yangın vakası' geçti.
 
İsmi açıklanmayan bir genç kadın, 600 bin dolar değerinde “çok özel” Ferrari otomobil satın aldı. Dün saat 15.00 sıralarında galeriden bindiği otomobille zenginlerin villa bölgesi olan Rublovskoye Şose’deki evine gitmek isteyen kadın, birkaç dakika sonra arabanın motorundan çıkan siyah dumanlarla irkildi.

Ve araba alev alarak kısa süre içinde tamamen yandı! Sahibi yara almadan olayı atlattı ama daha yarım saat önce aldığı 600 bin dolarlık arabanın gözleri önünde yanmasını seyretmek zorunda kaldı. "Galeirden çıkıp sadece 5 kilometre yol gittim, ne olduğunu anlayamadım" dedi.

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