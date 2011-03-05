-FERRARİ'NİN YENİ ARACINDA İSİM DEĞİŞİKLİĞİ FLORANSA (A.A) - 05.03.2011 - Otomobil sporları Formula 1'de mücadele eden Ferrari takımı, yeni sezon aracında isim değişikliğine gitti. Amerikan otomotiv devi Ford ile yeni aracına koyduğu ''F150'' ismi nedeniyle davalık olan İtalyan otomobil firması Ferrari, Amerikan firmasıyla arasındaki ihtilafı sonlandırmak için yeni sezon aracına koyduğu isimde değişiklik yaptı. Ferrari'den yapılan açıklamada, eski isminden farklı olarak 'F' harfinin çıkarıldığı ve yeni ismin ''Ferrari 150 Italia'' olacağı bildirildi. Bu değişikliğin sadece isimden ibaret olduğu da açıklamada yer aldı. İtalyan Ferrari firması, geçen Ocak ayının son günlerinde, Maranello kentindeki yerleşkesinde yaptığı tanıtımda, yeni sezon aracına İtalya'nın birlik oluşunun 150. yıldönümü anısına ''F150'' ismini verdiğini açıklamış, ancak bu isim, Ford ile arasında ihtilaf çıkarmıştı. Amerikan Ford firması, Ferrari'nin ''F150'' ismini kullanamayacağını, buna neden olarak da kendilerinin aynı isimli (F) serisi kamyonet tarzı araçlarının bulunması olduğunu belirtmişti.