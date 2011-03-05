T24 LogoT24 Logo
Spor

FERRARİ'NİN YENİ ARACINDA İSİM DEĞİŞİKLİĞİ FLORANSA (A.A)

05 Mart 2011 12:29

-FERRARİ'NİN YENİ ARACINDA İSİM DEĞİŞİKLİĞİ FLORANSA (A.A) - 05.03.2011 - Otomobil sporları Formula 1'de mücadele eden Ferrari takımı, yeni sezon aracında isim değişikliğine gitti.  Amerikan otomotiv devi Ford ile yeni aracına koyduğu ''F150'' ismi nedeniyle davalık olan İtalyan otomobil firması Ferrari, Amerikan firmasıyla arasındaki ihtilafı sonlandırmak için yeni sezon aracına koyduğu isimde değişiklik yaptı.  Ferrari'den yapılan açıklamada, eski isminden farklı olarak 'F' harfinin çıkarıldığı ve yeni ismin ''Ferrari 150 Italia'' olacağı bildirildi. Bu değişikliğin sadece isimden ibaret olduğu da açıklamada yer aldı.  İtalyan Ferrari firması, geçen Ocak ayının son günlerinde, Maranello kentindeki yerleşkesinde yaptığı tanıtımda, yeni sezon aracına İtalya'nın birlik oluşunun 150. yıldönümü anısına ''F150'' ismini verdiğini açıklamış, ancak bu isim, Ford ile arasında ihtilaf çıkarmıştı. Amerikan Ford firması, Ferrari'nin ''F150'' ismini kullanamayacağını, buna neden olarak da kendilerinin aynı isimli (F) serisi kamyonet tarzı araçlarının bulunması olduğunu belirtmişti. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24