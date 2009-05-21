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Spor

Ferrari'nin restine mahkemeden ret

Ferrari'nin FIA tarafından 2010'da uygulamaya konulması beklenen sınırlı bütçe uygulamasına yaptığı şikayet reddedildi.

21 Mayıs 2009 03:00

Formula 1'in en uzun soluklu katılımcısı Ferrari'nin FIA tarafından 2010 sezonunda uygulamaya konulması beklenen `45 milyon Euro'luk sınırlı bütçe uygulaması' karşısında rest çekerek yaptığı şikayet reddedildi. Uygulama kapsamında, takımlara sınırlı ve sınırsız bütçe tercih etme şansı sunulurken, sınırlı bütçeyi tercih eden takımların teknik özgürlüğü daha geniş tutuluyor.

Bu durumu ``Aynı organizasyon dahilinde ekonomik ve teknik açıdan farklı iki yaklaşım kabul edilemez'' şeklinde değerlendirerek uygulamaya itiraz eden Ferrari, durumu Fransa Tribunal de Grande Instance'a taşımıştı. Bugün açıklanan mahkeme kararı, Ferrari'nin yanı sıra uygulamaya karşı çıkan diğer takımlar Renault, Toyota ve Red Bull'a da bir `tokat' etkisi yarattı. Mahkeme Başkanı Jacques Gondran de Robert, Ferrari'nin başvurusuyla ilgili kararı `Yeni kuralların yürürlüğe geçmesini engellemek için yeterli neden bulunamadı' sözleriyle açıkladı. Açıklamada ayrıca, ``Ferrari FIA Dünya Motor Sporları Konseyi üyesi. Bu uygulama kararı alınırken veto edebilirdi'' ifadesi de yer aldı.

Ferrari, bir türlü pes etmiyor

Kararın açıklanmasının ardından Ferrari'den yapılan karşı açıklamada ise, ``Mahkemenin kararını not alıyoruz. Bizim için önemli olan mahkemenin bizim veto hakkımızı onaylamış olmasıdır. Bu hakkımızı sonuna kadar kullanacağız ve üst düzeyde itirazımızı sürdüreceğiz'' sözlerine yer verildi. (DHA)

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