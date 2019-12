-FERRARİ'NİN GÜNLÜĞÜ 2 BİN 500 AVRO KONYA (A.A) - 28.10.2010 - Oto kiralama sektörü, Ferrari, Lamborghini gibi otomobilleri kış sezonunun gelmesiyle birlikte yüzde 50'ye varan indirimlerle sunuyor. İstanbul'da faaliyet gösteren Yeşiller Turizm Oto Kiralama Merkezi Sahibi Oktay Yeşil, yaptığı açıklamada, fiyatların çok yüksek olması nedeniyle ultra lüks ve lüks araçlara binemeyen vatandaşlar için fiyatların yarı yarıya düştüğü kış sezonunda araç kiralamanın tam zamanı olduğunu belirtti. Yaz sezonunda 4 bin avroya kiralanan ultra lüks grubundaki Ferrarilerin fiyatlarının 2 bin 500 avroya kadar düştüğünü vurgulayan Yeşil, ultra lüks grubundaki araçların kiralama fiyatlarının yüzde 50'ye, lüks araçların fiyatlarının da yüzde 30 düştüğünü bildirdi. Günümüzde adı bile çok az duyulan türdeki lüks araçları kiraya verebilir hale geldiklerini dile getiren Yeşil, şunları kaydetti: ''Şirketlere olana talepler her geçen gün biraz daha artıyor. Şu an elimizdeki en ekonomik araç günlük kirası 130 lira olan Mini Cooper. En pahalı araç ise 4 bin avro günlük kiralama bedeliyle Ferrari. Rakamlar çok gibi görünse de, aracın konforu ile bu fiyatların çok olmadığı görülüyor. Ülkemizde birçok vatandaşımız hayal bile edemediği araçlara bir kaç günlüğüne bile olsa sahip olabiliyor. Vatandaşlarımız lüks araçları kiraya vermemizden çok memnun. Araçları görenler kiralık olduğuna inanamıyor. Her kesimden vatandaşımıza lüks araç kiralıyoruz. Normal bir araç kiralarken sadece ehliyetinin olması yeterli ancak ultra lüks bir araç kiralarken ehliyetin yanında kredi kartının olması ve teminat göstermesi gerekiyor.'' -LÜKS ARAÇ FİYATLARI- Lüks araçların fiyatlarının ultra lüks araçlara göre daha fazla düştüğünü vurgulayan Yeşil, fiyatları şöyle sıraladı: ''Ferrari F430 günlük 2 bin 500 avro, Lamborghini Gallardo günlük 2 bin 400 avro, Audi Q7 günlük 200 avro, BMW 320d 90 avro, BMW 520 günlük 110 avro, BMW X6 günlük 250 avro, Mercedes S320 günlük 310 avro, Mercedes Sprinter VIP günlük 250 avro, Mercedes Vito VIP günlük 170 avro, Mercedes C220 günlük 110 avro, Porsche Cayenne günlük 185 avro, Range Rover Sport günlük 185 avro, Range Rover Vogue günlük 185 avroya kiralanıyor. Şu anda indirimli fiyatlar uygulanıyor. Yaz sezonunda bu araçları bu fiyatlara kiralamak mümkün değil. Yaz sezonunda tatilcilerin gelmesi nedeniyle piyasada lüks araç kalmıyor.'' -ULTRA LÜKS ARAÇLAR HAVA DURUMUNA GÖRE KİRAYA VERİLİYOR- İstanbul'da faaliyet gösteren Autovip Satış ve Pazarlama Müdürü Osman Ekmen de ultra lüks araçların fiyatlarının çok yüksek olmasından dolayı hava durumuna göre kiraya verildiğini, karlı ve yağışlı günlerde kaza riskine karşı bu araçları kiraya vermediklerini söyledi. Ultra lüks araç sınıfına giren Ferrari, Lamborghini gibi araçların fiyatları 400 bin avrodan başladığını kaydeden Ekmen, ''Lüks araçları kiralamak isteyen vatandaşlarımızın öncelikle teminat göstermeleri gerekiyor. Bu tür araçlarımızı herkes istediği zaman kiralayamaz'' dedi. Ekmen, alkol ve aşırı hızdan kaynaklanan kazalarda da kullanıcının tüm masrafı karşılamak zorunda kaldığını vurgulayarak, araçların tamamında GPRS sistemi olduğunu, bu sayede de araçları sürekli takip edebildiklerini bildirdi. Özellikle hız konusunda çok dikkat ettiklerini dile getiren Ekmen, ''Öyle ki, mevcut sistemden takip ettiğimiz araçta hız sınırı ihlali belirlediğimiz an, kullanıcıyı uyarıyoruz. Buna rağmen hızlı kullanmaya devam etmesi halinde ise anlaşmayı feshederek, aracımızı yakalatıp geri teslim alıyoruz'' diye konuştu.