T24 LogoT24 Logo
Spor

Ferrari'nin göz kemiği kırıldı

Bursaspor'a 3-2 yenilen Beşiktaş'ta, İtalyan oyuncu Ferrari'nin sakatlanması da sıkıntı yarattı.

19 Aralık 2009 02:00

T24 - Bursaspor'a 3-2 yenilen Beşiktaş'ta, İtalyan oyuncu Ferrari'nin sakatlanması da sıkıntı yarattı.

Mücadelenin ikinci yarısında takım arkadaşı Fink ile çarpışan ve oyunu terketmek zorunda kalan İtalyan oyuncu, maç sonrasında ambülansla hastaneye götürülürken, bu oyuncunun göz kemiği tabanında kırık olduğu açıklandı.

İtalyan oyuncunun elmacık kemiğinde kırık olmadığı, göz kemiğinde kırık belirlendiği ve görmesi konusunda sıkıntı olup olmadığının kontrollerin ardından belirleneceği bildirildi.

İtalyan oyuncuyla çarpışan Fink'in ise kafasının iki yerinde yırtık olduğu ve durumunun kontrollerin ardından netlik kazanacağı öğrenilirken, karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanıp yerini genç kaleci Korcan'a bırakan Rüştü Rençber'in de adalesinde çekme olduğu, bu oyuncunun kesin durumunun bugün çekilecek ''MR''ın ardından netlik kazanacağı kaydedildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24