Ferrari'nin göz kemiği kırıldı

T24 - Bursaspor'a 3-2 yenilen Beşiktaş'ta, İtalyan oyuncu Ferrari'nin sakatlanması da sıkıntı yarattı.



Mücadelenin ikinci yarısında takım arkadaşı Fink ile çarpışan ve oyunu terketmek zorunda kalan İtalyan oyuncu, maç sonrasında ambülansla hastaneye götürülürken, bu oyuncunun göz kemiği tabanında kırık olduğu açıklandı.



İtalyan oyuncunun elmacık kemiğinde kırık olmadığı, göz kemiğinde kırık belirlendiği ve görmesi konusunda sıkıntı olup olmadığının kontrollerin ardından belirleneceği bildirildi.



İtalyan oyuncuyla çarpışan Fink'in ise kafasının iki yerinde yırtık olduğu ve durumunun kontrollerin ardından netlik kazanacağı öğrenilirken, karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanıp yerini genç kaleci Korcan'a bırakan Rüştü Rençber'in de adalesinde çekme olduğu, bu oyuncunun kesin durumunun bugün çekilecek ''MR''ın ardından netlik kazanacağı kaydedildi.

