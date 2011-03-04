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Spor

FERRARİ'NİN CEZASINA ONAMA İSTANBUL (A.A)

04 Mart 2011 01:41

-FERRARİ'NİN CEZASINA ONAMA İSTANBUL (A.A) - 26.01.2011 - Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Beşiktaş Kulübü'ne verilen 160 bin lira para cezası ile siyah-beyazlı futbolcu Matteo Ferrari'nin aldığı 3 maç men cezasını onadı. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, kurul üyelerinin bugün gerçekleştirdiği toplantıda, Beşiktaş Kulübü'nün, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından aldığı 160 bin TL para cezası ile Ferrari'ye verilen 3 maç men cezasıyla ilgili itirazını görüştüğü ve bu itirazın reddedilerek cezanın oy birliğiyle onandığı bildirildi. Kurul'un, Trabzonsporlu futbolcu Tayfun Cora'ya verilen 3 maç men cezasına yapılan itirazı da reddederek, PFDK'nın kararını oy çokluğuyla onadığı belirtildi. Tahkim Kurulu'nun, ayrıca PFDK tarafından Eyüpspor'a verilen 5 resmi müsabakayı tarafsız sahada seyircisiz ve 3 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz olmak üzere toplam 8 maç seyircisiz oynama cezasını da onadığı ifade edildi.

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