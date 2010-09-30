-FERRARİ'DEN YENİ MODEL PARİS (A.A) - 30.09.2010 - İtalyan lüks spor otomobil üreticisi Ferrari, 2010 Paris Otomobil Fuarı'nda 599 GTB Fiorano modeli temel alınarak geliştirilen ve SA Aperta adını taşıyan sınırlı sayıda üretilecek üstü açık yapılı yeni modelini tanıttı. Sadece 80 adet üretilecek 670 HP'lik Ferrari SA Aperta'nın bütün sınırlı kotası şimdiden satılırken, Ferrari ile Pininfarina'nın 80 yıllık işbirliğini taçlandırması yeni modelin değerini daha da artırıyor. Paris Otomobil Fuarı'nda resmi tanıtımı henüz yapılmış olmasına rağmen tamamı şimdiden satılan 670 HP'lik V12 motorlu Ferrari SA Aperta, roadster karoser yapısıyla farkını ortaya koyuyor. -DİZEL OTOMATİK FIAT DOBLO GÖRÜCÜYE ÇIKTI- Otomatik şanzımanlı Yeni Fiat Doblo'nun dünya tanıtımı Paris Otomobil Fuarı'nda yapıldı. Öncelikli olarak uluslararası basın mensuplarına kapılarını açan 2010 Paris Otomobil Fuarı'nda Tofaş'ın Bursa'daki fabrikasında üretilen Yeni Fiat Doblo'nun Dualogic otomatik şanzıman ve 90 HP'lik 1.6 litre Multijet dizel motorla kombine edilmiş versiyonunun dünya tanıtımı gerçekleştirildi. Geçtiğimiz hafta ''Uluslararası 2011 Yılın Ticari Aracı'' ödülünü kazanarak büyük bir başarının altına imza atan yeni Fiat Doblo'nun dizel otomatik versiyonu, Start&Stop sisteminin de etkisiyle 133 g/km'lik düşük emisyon seviyesi ve 100 kilometre'de sunduğu 5 litrelik ortalama yakıt tüketimiyle hem ekolojik hem ekonomik bir seçenek olarak boy gösteriyor.