Ferrari'den şikayet mektubu



Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA)'nın, 2010 yılından itibaren uygulamaya koymaya hazırlandığı bütçe sınırlaması, Ferrari takımının tepkisiyle karşılandı.



Küresel mali krize karşı radikal önlemler alan FIA, 2010 yılından itibaren, NBA'deki "salary cap" sistemi benzeri bir bütçe sınırlamasını uygulamaya koyma kararı aldı.



Karara göre, yıllık 40 milyon sterlinlik bütçe ile çalışmayı kabul eden takımlara, sınırsız bütçeyi tercih eden takımlara göre daha fazla teknik özgürlük tanınacak. Bütçe sınırlamasını kabul eden takımlar, yıl içinde diledikleri sayıda test yapma imkanına da sahip olacak. Her yıl bu tavanın yaklaşık 10 katı harcama yapan büyük takımlar ise sisteme girmedikleri taktirde katı kurallara tabi tutulmaya devam edilecek.



FIA Başkanı Max Mosley, başından beri bütçe sınırlamasına karşı çıkan Ferrari takımına, inadından vazgeçmesi çağrısında bulundu. Ancak Ferrari Başkanı Luca Di Montezemola'nın yanıt niteliğindeki mektubu, Mosley'nin hoşuna gidecek cinsten değildi.