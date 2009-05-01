T24 LogoT24 Logo
Spor

Ferrari'den şikayet mektubu

01 Mayıs 2009 19:04


Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA)'nın, 2010 yılından itibaren uygulamaya koymaya hazırlandığı bütçe sınırlaması, Ferrari takımının tepkisiyle karşılandı.

Küresel mali krize karşı radikal önlemler alan FIA, 2010 yılından itibaren, NBA'deki "salary cap" sistemi benzeri bir bütçe sınırlamasını uygulamaya koyma kararı aldı.

Karara göre, yıllık 40 milyon sterlinlik bütçe ile çalışmayı kabul eden takımlara, sınırsız bütçeyi tercih eden takımlara göre daha fazla teknik özgürlük tanınacak. Bütçe sınırlamasını kabul eden takımlar, yıl içinde diledikleri sayıda test yapma imkanına da sahip olacak. Her yıl bu tavanın yaklaşık 10 katı harcama yapan büyük takımlar ise sisteme girmedikleri taktirde katı kurallara tabi tutulmaya devam edilecek.

FIA Başkanı Max Mosley, başından beri bütçe sınırlamasına karşı çıkan Ferrari takımına, inadından vazgeçmesi çağrısında bulundu. Ancak Ferrari Başkanı Luca Di Montezemola'nın yanıt niteliğindeki mektubu, Mosley'nin hoşuna gidecek cinsten değildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24