-FERRARİ YENİ MODELİNİ TANITACAK İSTANBUL (A.A) - 27.09.2010 - Ferrari, 2010 Paris Otomobil Fuarı'nda 599 GTB Fiorano modeli temel alınarak geliştirilen ve SA Aperta adını taşıyan sınırlı sayıda üretilecek üstü açık yapılı yeni model versiyonunu tanıtacak. TOFAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, yüksek performanslı ve lüks spor otomobillerin gurusu İtalyan üretici Ferrari, tasarım devi Pininfarina ile işbirliğinin 80. yılını taçlandırmak amacıyla sadece 80 adet üretilecek yepyeni bir modeli 2010 Paris Otomobil Fuarı'nda tanıtacak. Ferrari SA Aperta adını taşıyan V12 motorlu yeni model, seri üretim 599 GTB Fiorano modeli temel alınarak geliştirilmiş olmasıyla dikkat çekiyor. Henüz Paris Otomobil Fuarı'nda resmi tanıtımı yapılmadan tamamı satılan 670 HP'lik V12 motorlu Ferrari SA Aperta, roadster karoser yapısıyla farkını ortaya koyuyor. Hem şirketleri ve yaptıkları çalışmalar hem de Maranello'da üretilen gelmiş geçmiş en başarılı yol otomobilleriyle ilintili olan Sergio ve Andrea Pininfarina'ya saygı niteliğinde SA Aperta adını alan yeni Ferrari modeli, tasarımıyla hemen dikkat çekiyor. Soft top tavan, iki takla barıyla bütünleşen iki aerodinamik kanatlı kemer, alçak ön cam ve yere daha yakın yapı, az sayıda üretilecek koleksiyonluk Ferrari modelinin ilk etapta göze çarpan görsel unsurlarını temsil ediyor.