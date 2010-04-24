Ferrari ve Jaguar'ın taklidi dört yıl sonra piyasada

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Chery'i Messi tanıtacak

Pekin Uluslararası Otomobil Fuarı bu sene pek çok ilke imza atıyor. Fuarda gövde gösterisi yapan Çinli otomobil firmaları, taklitler kadar 'kendi' geliştirdikleri yeni modellerle de ilgi odağı oldu. Fuarda taklit Minicooper, Jaguar'ların yanında 2015 model araçlar da sergileniyor. Dersini iyi çalışan Çinli otomobil üreticileri, söz konusu modellerin hibrit ve elektrikli modellerini de aynı zamanda piyasaya sürecek. Çin'in otomobil alanında uluslararası üne sahip otomobil fuarı kapılarını özel davetlileri ve basın mensuplarına açtı. Resmi açılışı 25 Nisan'da yapılacak fuarda en büyük alanları yine Çinli firmalar kaplıyor. Ünlü şirketler, stantlarında halihazırda yollarda seyreden ve 2011'de piyasaya sürecekleri modelleri sergilerken, Çinli firmalar önümüzdeki 5 yıl için 'tasarladıkları' arabaları da vitrine çıkarıyor.Pekin Otoshow'un bu yıl 11.si düzenleniyor. Fuarda dünya genelinde 8, Asya'da ise 18 araç ilk defa sergileniyor. Bine yakın standın açıldığı fuarda, 89 stantta yeni modeller vitrine çıkarılmış durumda. Ev sahibi Çin, 75 stantta ürünlerini dünyaya tanıtıyor. 14 stantta da Çin'de üretim yapan uluslararası firmaların ürünleri yer alıyor. Çinli üreticiler, 2010 model 35 araç, 65 tane de konsept araç sergiliyor.Zaman gazetesinin haberine göre Pekin Uluslararası Otomobil Fuarı otomobiller kadar, ilginç hikâyeler de barındırıyor. Örneğin Minicooper'ın taklidini yapan firma aslında bir motosiklet üreticisi. LIFAN firması, 1992 yılında Chong Qing şehrinde 200 bin yuan (yaklaşık 30 bin dolar) sermaye ile 9 kişi tarafından kurulmuş. Ortaklar, 2006 yılında araba üretmeye başlamış. Türkiye'de 30 bin dolar civarında satılan Minicooper'ların 6 bin dolarlık taklitlerini üreten şirketin mahareti bununla da sınırlı değil. Standın gözbebeği BMW'nin jeep modellerine benzeyen bir maket. Arabanın motorunu ve montajını tasarlayan firma, henüz ne kadar hız yapacağına ve fiyatına karar vermemiş.Çin'in 'büyük' otomobil firmaları ürettikleri modellerin tutulması için İtalyan tasarımcıların kapısını çalarken, taklitçiler de yerli tasarımcılarla çalışmayı tercih ediyor. Fuarda tasarım alanındaki iddialarını sergilediği maketlerle gösteren CH Auto'nun Genel Müdürü Wang Kejian, pek çok firma ile irtibatlı olduklarını söyledi. Kejian, fuarda sergilenen pek çok arabada imzaları bulunduğunu belirterek, "Biz bugünün değil, geleceğin tasarımını yapıyoruz. Hayallerimizi kâğıtlara döküyoruz." dedi.CH Auto, tasarladığı farklı modeller kadar, fuarın farklı yerlerine stantlar açmasıyla dikkat çekiyor. Firmanın Ferrari'ye benzeyen 'Akrep' logolu iddialı tasarımı 'Oculeus' 2015'te yollara çıkacak. Fuarın en büyük standından birini açan Çinli Geely firması, 2014 yılında model olarak Jaguar'a benzeyen 'Geely Emprand'ı piyasaya sürecek. Bu model, ünlü Baba filminde mafya babalarının kullandığı Cadillac'a benzerliği ile dikkat çekiyor. Şirketin standında kendine özgü modelleri de yer alıyor. Bunlardan birisi 2012 yılında piyasaya sürülecek olan Geely Gleagle IG. Hem elektrikle hem de benzinle çalışabilecek aracın hız sınırı ise henüz belirlenmemiş. Shuang Huan firması da elektrik ile çalışan taklit Smartlar ile fuara katılanların ilgisini çekmek istiyor. Ortalama 80 kilometre hız yapacak araçlar önümüzdeki sene 11 bin dolardan satışa çıkarılacak.Pekin Otoshow'a Çin'in en büyük yerli otomobil üreticisi Chery damgasını vurdu. Çinli şirket, üzerindeki güvensizlik bulutunu gidermek ve pozitif imaj oluşturmak için Arjantinli futbol starı Lionel Messi ile tanıtım atağına kalkıyor. Açılışta bir konuşma yapan Chery'nin sözcüsü Jin Yibo, Messi'li reklamlar ile üst segmente hitap ederek ihracatı 2 katına çıkarmayı umduklarını söyledi. Özellikle grup bünyesindeki lüks marka Rich'i dünyada yaygınlaştırmak için tercih ettiklerini belirten Yibo, "Messi dünyanın en iyi futbolcusu. Lüks segmentteki Rich markamızı sunmak için mükemmel bir büyükelçi. 70 ülkede modellerimizi satışa sunacağız." dedi.