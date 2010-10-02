-FERRARİ VE BOBO ANTRENMANA KATILMADI İSTANBUL (A.A) - 01.10.2010 - UEFA Avrupa Ligi (L) Grubu ikinci maçında dün Avusturya'nın Rapid Wien takımını deplasmanda 2-1 yenen Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 3 Ekim Pazar günü Trabzonspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, dünkü maçta forma giyen oyuncular koşu yaparken, diğer oyuncular pas çalışmasının ardından yarı sahada taktik ağırlıklı bir idman yaptı. Rapid Wien maçının ardından sağ arka adalesinde çekme olan Ferrari ve sol uyluğunda darbeye bağlı kanama olan Bobo, antrenmana katılmadı. Kulüp doktoru Devrim Urgun, iki futbolcuyu da Trabzonspor maçına yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi. Tedavileri süren Quaresma, Erhan Güven, Fatih Tekke, Ekrem Dağ, Nihat Kahveci ve Sivok da idmana katılmadı. Kulüp doktoru Urgun, kasıklarında ağrı bulunan Nihat Kahveci'nin yarınki idman öncesinde tekrar kontrolden geçeceğini, Fatih Tekke, Ekrem Dağ ve Erhan Güven'in ise Trabzon'a götürülmeyeceğini kaydetti. Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın sabah yapacağı antrenmanla tamamlayarak, akşam saatlerinde özel uçakla Trabzon'a gidecek.