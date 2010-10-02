T24 LogoT24 Logo
Spor

FERRARİ VE BOBO ANTRENMANA KATILMADI İSTANBUL (A.A)

02 Ekim 2010 00:51

-FERRARİ VE BOBO ANTRENMANA KATILMADI İSTANBUL (A.A) - 01.10.2010 - UEFA Avrupa Ligi (L) Grubu ikinci maçında dün Avusturya'nın Rapid Wien takımını deplasmanda 2-1 yenen Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 3 Ekim Pazar günü Trabzonspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, dünkü maçta forma giyen oyuncular koşu yaparken, diğer oyuncular pas çalışmasının ardından yarı sahada taktik ağırlıklı bir idman yaptı.  Rapid Wien maçının ardından sağ arka adalesinde çekme olan Ferrari ve sol uyluğunda darbeye bağlı kanama olan Bobo, antrenmana katılmadı. Kulüp doktoru Devrim Urgun, iki futbolcuyu da Trabzonspor maçına yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi. Tedavileri süren Quaresma, Erhan Güven, Fatih Tekke, Ekrem Dağ, Nihat Kahveci ve Sivok da idmana katılmadı.  Kulüp doktoru Urgun, kasıklarında ağrı bulunan Nihat Kahveci'nin yarınki idman öncesinde tekrar kontrolden geçeceğini, Fatih Tekke, Ekrem Dağ ve Erhan Güven'in ise Trabzon'a götürülmeyeceğini kaydetti.  Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın sabah yapacağı antrenmanla tamamlayarak, akşam saatlerinde özel uçakla Trabzon'a gidecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24