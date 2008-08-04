Ferrari unvanı korumak istiyor

Formula 1 de 2008 sezonunun ilk Grand Prix'si 16 Mart’ta Avustralya’da koşulacak.

Markalar ve sürücüler klasmanında son şampiyon Ferrari, bu sezon da unvanını korumak istiyor.

İyi giden testler ve son şampiyon Raikkonen'in varlığına rağmen, bu sene yapılan bazı kural değişiklikleri Ferrari teknik kadrosunu endişelendiriyor.

Takımın yeni şefi Stefano Domenicali, "İlk defa iki otomobili de testlerde deneme fırsatı bulduk. Hem markalarda hem de sürücülerde zorlu bir sezonun bizi beklediğini biliyoruz, Ama olması gereken de bu. Biz takım olarak bu mücadeleye hazırız. Mesela bu sezon yeni kurallar var, standart elektronik kontrol ünitesi; vites kutuları 4 yarış dayanmak zorunda. Ama bu tür şeyler özellikle ilk yarışları daha da heyecanlı yapıyor" dedi.

Yeni kurallar kalkış kontrol sistemini ve arka tekerlerin kilitlenmesini önleyen motor tabanlı sistemleri de yasaklıyor.