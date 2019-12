-FERRARİ TÜRKİYE'DEN MEMNUN İSTANBUL (A.A) - 06.11.2010 - Ferrari Avrupa Bölge Müdürü Massimo Gallotta, Türkiye'deki potansiyelin memnuniyet verici olduğunu belirterek, Türkiye'de her geçen gün güçlenen bir talebin olduğunu söyledi. 2010 İstanbul Autoshow Fuarı kapsamında 650 bin avroluk Ferrari 599 GTO'nun tanıtımını gerçekleştiren Tofaş çatısı altındaki FerMas, fuarın ilk 2 günü içinde 4 yeni Ferrari siparişi almasıyla dikkat çekmişti. Fuar dolayısıyla İstanbul'a gelen Gallotta, Ferrari'nin Türkiye ve dünya genelinde performansını değerlendirdi. Gallotta, TOFAŞ ve FerMas ile çok sağlam bir ortaklıkları olduğunu vurgulayarak, ''Türkiye'de onların bizim temsilcimiz olmalarından memnuniyet duyuyoruz. Ayrıca Türkiye'deki potansiyel memnuniyet verici zira güçlü ve her geçen daha da güçlenen bir talep söz konusu'' dedi. FerMas'ın müşterileri ile olan ilişkisini de çok beğendiklerini dile getiren Gallotta, her Türkiye ziyaretinde yeni müşterilerle tanışmanın kendisine mutluluk verdiğini kaydetti. Massimo Gallotta, hem Türkiye'de hem dünya genelinde Ferrari California'nın başarısını sürdürdüğünü dile getirerek, Ferrari 458 Italia'nın da mükemmel performans gösterdiğini anlattı. Genel olarak lüks otomotiv pazarının gidişatının memnuniyet verici olduğuna işaret eden Gallotta, Ferrari'nin ''her yıl yeni bir model politikası'' gereği olarak 2011'de yepyeni bir Ferrari'yi daha tanıtacaklarını söyledi. Türkiye ve İstanbul'a hayranlığını özellikle dile getiren Gallotta, ''İstanbul'u çok seviyorum. Eşim bir türlü tatile gelemediğimiz için bana çok kızgın. Ne zaman İstanbul'dayım desem. (Gene bensiz mi?) diye sitem ediyor'' açıklamasını yaptı. -FERRARİ'NİN DÜNYA PERFORMANSI...- Massimo Gallotta, Ferrari'nin tüm dünyada, 3. Çeyrek sonuçlarına göre gelirlerinin yüzde 12,6 artışla 446 milyon avro olarak gerçekleştiğini hatırlatarak, bu dönemde global satış ağına bin 398 adet Ferrari teslim ettiklerini ifade etti. Ferrari'nin dünya genelinde 3. çeyrekte yüzde 46 artış kaydederek 76 milyon avroyu bulan ticari karla mükemmel bir performans gösterdiğine dikkat çeken Gallotta, ilk 9 ayda daha önceden krizin etki ettiği Kuzey Amerika'da yüzde 5, İngiltere'de yüzde 17 ve Avustralya'da yüzde 10 büyüme kaydettiklerini açıkladı. Massimo Gallotta, Çin'de de güçlü büyümenin devam ettiğini ve yüzde 15'lik bir artış elde edildiğini vurgulayarak, FerMas'ın 2010 yılı sonunda 23-24 adet Ferrari satışı gerçekleştirmesini beklediklerini dile getirdi.