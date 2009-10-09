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Spor

Ferrari takımla çalıştı

09 Ekim 2009 03:00

Ferrai takımla çalıştı

Beşiktaş, Turkcell Süper Lig'de 17 Ekim Cumartesi günü Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Mustafa Denizli yönetimindeki antrenmanda siyah-beyazlı oyuncular, ağırlıklı olarak kuvvet ve kondisyon çalışması yaptı.

Takım halinde koşularla başlayan idmanda, kuvvetlendirme, pas ve şut çalışmalarının ardından kanatlardan hücum organizasyonları gerçekleştirildi. Antrenman, yarım sahada yapılan maçla sona erdi.

Beşiktaş'ın bugünkü antrenmanına Barcelona'daki sağlık kontrolünden dönen İtalyan oyuncu Ferrari de katıldı. Ferrari, kuvvet ve kondisyon idmanında takımla birlikte çalıştı.

Antrenmana milli takım kamplarında bulunan Yusuf, İsmail, İbrahim Kaş, Ekrem, Nihat, Rüştü, Ekrem, Sivok, Tello, Rıdvan ve Necip katılmadı. Sakatlığı bulunan Holosko ve Delgado'nun ise tedavilerine devam edildi.
Siyah-beyazlı takım, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

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