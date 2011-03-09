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Spor

FERRARİ, SİVOK VE QUARESMA'YA PARA CEZASI İSTANBUL (A.A) 

09 Mart 2011 20:48

-FERRARİ, SİVOK VE QUARESMA'YA PARA CEZASI İSTANBUL (A.A) - 09.03.2011 - Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu, futbolcuları Matteo Ferrari, Tomas Sivok ve Ricardo Quaresma'ya maçlarda sportmenliğe aykırı hareketlerde bulundukları için para cezası verdi. Yönetim Kurulu'nun bugünkü toplantısının ardından resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, ''Yönetim Kurulumuzun 9 Mart 2011 tarihli toplantısında, Spor Toto Süper Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde takımımızın oynadığı müsabakalarda futbol oyun kuralları dışında sportmenliğe aykırı hareketlerde bulunan oyuncularımız Matteo Ferrari, Tomas Sivok ve Ricardo Quaresma'nın para cezasına çarptırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir'' denildi. 

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