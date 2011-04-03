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Spor

FERRARİ SEZONU KAPATTI İSTANBUL (A.A)

03 Nisan 2011 20:53

-FERRARİ SEZONU KAPATTI İSTANBUL (A.A) - 03.04.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Sivasspor'a deplasmanda 1-0 yenilen Beşiktaş'ta bir kötü haber de Ferrari'den gelirken, bu futbolcunun sezonu kapattığı açıklandı. Basın sözcüsü Mete Düren, Ferrari'nin çekilen MR'ında, sağ bacak arka adalesinde ikinci derece yırtık tespit edildiğini ifade ederek, bu oyuncunun sezonu kapattığını belirtti.  Sivasspor maçının ardından kasığında sıkıntı yaşayan Ekrem'in de MR'ının çekildiğini belirten Düren, bu oyuncunun da sol kasığında küçük bir ödem bulunduğunu ve durumunun Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantepspor ile çarşamba günü oynanacak maç öncesinde belli olacağını sözlerine ekledi. 

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