Ferrari sahipleri de vergilerden şikâyetçi

Ferrari ve Maserati’nin distribütörü FerMas’ın Genel Müdürü Ferhat Albayrak, otomobilde son 3-4 yılda vergi oranlarının çok arttığını belirterek, “Lüks araçta vergi yükü yüzde 189’a ulaştı. Ferrari’yi parası olan belirli bir kesim alsa da, yükselen fiyatlar müşterileri etkiliyor” dedi.

2009’da California modeli piyasaya çıktığı zaman satış etiketinin 350 bin Euro olduğunu aktaran Albayrak, Temmuz’da Türkiye’ye gelecek cabrio versiyonu California T’nin 468 bin Euro’dan (1 milyon 333 bin TL) başlayan fiyatlara sahip olduğunu belirtti.

Albayrak, “Vergilerle birlikte fiyatlar çok yükseldi. 400-450 bin Euro’luk Ferrari 700 bin Euro’lara (1 milyon 995 bin TL) yükseldi. Şu an Ferrari Speciale’yi 700 bin Euro’ya satıyoruz. Müşteriye fiyatını söyleyince bir anda gözleri açılıyor. Tabii bu fiyatın üçte ikisi vergi. Yani yaklaşık 460 bin Euro’su (1.3 milyon lira) vergiye gidiyor. Aynı otomobil Avrupa’da 200 bin Euro’ya satılıyor. Her zaman söylüyorum Türkiye’deki vergiler AB seviyesinde olsun, 100 tane Ferrari satıp, en büyük 5 pazardan biri oluruz" dedi.

2013’te 23 adet Ferrari sattıklarını hatırlatan Ferhat Albayrak, bu yıl da aynı seviyeye ulaşmak istediklerini kaydetti. Albayrak, “4 aylık rakamlar itibarıyla 5 adet aracı müşterilerimize teslim ettik, bu ay da 3 teslimat yapmayı planlıyoruz. Dolayısıyla ilk 6 ay sonunda 10 araca ulaşacağımızı söyleyebilirim” öngürüsünde bulundu.



California İstanbul’da



Temmuz'da yollara çıkacak yeni California T’nin çok özel bir otomobil olduğunu belirten Ferhat Albayrak, “California T’nin Türkiye’deki satışlarımıza ciddi katkı sağlayacağı inancındayız. Henüz araç satışa çıkmadan 4 adet sipariş aldık. 2014’te 6 adet California T satarız” dedi. California T’nin kaputunun altında 560 beygir gücünde 8 silindirli motor yer alıyor. Araç 0’dan 100 km/s hıza 3.6 saniyede ulaşıyor.