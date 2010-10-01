-FERRARİ ''SA APERTA''YI TANITTI İSTANBUL (A.A) - 01.10.2010 - İtalyan lüks spor otomobil üreticisi Ferrari, 2010 Paris Otomobil Fuarı'nda, 599 GTB Fiorano modeli temel alınarak geliştirilen ve ''SA Aperta'' adını taşıyan sınırlı sayıda üretilecek üstü açık yapılı yeni modelini tanıttı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, Ferrari'nin, tasarım devi Pininfarina ile işbirliğinin 80. yılını taçlandırmak amacıyla sadece 80 adet üretilecek V12 motorlu yeni modelinin 325 km/s'lik son hıza sahip olduğu ve 0-100 km/s hızlanmasını sadece 3,6 saniyede tamamladığı belirtildi. Paris Otomobil Fuarı'nda resmi tanıtımı henüz yapılmış olmasına rağmen 80 adedinin de şimdiden satıldığı belirtilen Ferrari SA Aperta'nın, roadster karoser yapısıyla farkını ortaya koyduğu kaydedildi. Hem şirketleri ve yaptıkları çalışmalar hem de Maranello'da üretilen gelmiş geçmiş en başarılı yol otomobilleriyle ilintili olan Sergio ve Andrea Pininfarina'ya saygı niteliğinde SA Aperta adını alan yeni Ferrari modelinin tasarımıyla hemen dikkati çektiği dile getirilen açıklamada, ''Soft top tavan, iki takla barıyla bütünleşen iki aerodinamik kanatlı kemer, alçak ön cam ve yere daha yakın yapı, az sayıda üretilecek koleksiyonluk Ferrari modelinin ilk etapta göze çarpan görsel unsurlarını temsil ediyor'' denildi. -MASERATİ GRANTURİSMO'NUN 450 HP'LİK ''MC STRADALE'' VERSİYONU- Maserati, Paris Otomobil Fuarı'nda GranTurismo modelininin 450 HP'lik ''MC Stradale'' versiyonunu otomobilseverlerin beğenisine sundu. 2010 yılının ilk 6 ayında 3 bin adete yakın satış gerçekleştiren İtalyan lüks spor otomobil üreticisi Maserati tarafından Trefeo GranTurismo MC ve GT4 modellerinden esinlenilerek geliştirilen ve ''En hızlı, en hafif ve en güçlü Maserati modeli'' unvanına sahip olan ''GranTurismo MC Stradale''nin, 450 HP'lik V8 motoru, keskin yol tutuş özellikleri ve 300 km/s'yi aşan son hız değeriyle dikkati çektiği belirtildi. Elektronik MC Race Shift vites kutusunun vites değiştirme sürelerini, kullandığı gelişmiş elektronik sistem sayesinde sadece 60 milisaniyeye indirdiği Maserati GranTurismo MC Stradale'nin, bu sayede 0-100 km/s hızlanma zamanını 4,6 saniyede tamamladığı ifade edildi. Açıklamada, Avrupa pazarlarında 2011 yılının Şubat ayından itibaren satışına başlanacak olan Maserati GranTurismo MC Stradele için Türkiye'den de müşterilerin sipariş verebileceği kaydedildi. -HYUNDAI, FUARDA 4 YENİ MODELİNİ TANITTI- Hyundai, 2010 Paris Otomobil Fuarı'nda ikisi dünya tanıtımı olmak üzere 4 yeni modelini tanıttı. Dünya tanıtımı yapılan yeni nesil MPV (Multi Purpose Vehicle – Çok Amaçlı Araç) modeli ''ix20''nin, segmentinin ''kutu'' formlu tasarım alışkanlığından uzaklaşarak Hyundai'nin modern ve yenilikçi tasarım anlayışı doğrultusunda daha dinamik ve sportif bir görünümü yansıttığı belirtildi. Hyundai'nin Rüsselsheim Almanya'daki merkezinde tasarlanıp geliştirilen ix20'nin markanın yeni ''akıcı'' tasarım dilinin izlerini taşıdığı vurgulanan açıklamada, ''Sınıfının en iyi yakıt ekonomisi ve 114 g/km'lik karbondioksit emisyonuna sahip olan ix20, Euro NCAP'in çarpışma testlerinde kendisini 5 yıldıza taşıyacak olan aktif ve pasif güvenlik donanımları ile otomobilseverlerin beğenisine sunuluyor'' denildi. Hyundai'nin geniş ürün yelpazesini tanıtmak amacıyla daha büyük bir alanla yer aldığı Paris'te makyajlı i10 modelinin de dünya tanıtımının yapıldığı kaydedilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Türkiye'de A-segmenti'nin en çok satılan modeli olan i10'un yeni versiyonunda güncellenen tasarım ve özelliklerin yanında sadece 99 g/km'lik karbondioksit emisyonuna sahip olan yeni 1.0 litre hacimli motor da çevreye gösterdiği saygıyla dikkati çekiyor. Yılın dördüncü çeyreğinde pazara sunulacak i10, yenilenmiş ön bölüm, altıgen ızgara ve gözyaşı formundaki ön farlarıyla tasarımında diğer Hyundai modellerinden izler taşıyor.'' Açıklamada, Paris'te tanıtılan Genesis Coupe modelinin de yılın son çeyreğinde satışa sunulacağı bildirildi. Avrupalı otomobilseverlerin beğenisine göre tasarlanan arkadan itişli Genesis Coupe'nin yenilenmiş direksiyonu, süspansiyonu, frenleri, 210 ps'lik güç üreten 2,0 litre turbo ve 303 ps'lik güç üreten 3,8 litre V6 olmak üzere iki motor seçeneğiyle üretildiği belirtildi. Genesis ürün grubunun sedan modeli ve Avrupa'da ilk kez tanıtılan Equus limuzin modeliyle tamamlandığı dile getirildi. Hyundai'nin SUV-C segmentindeki modeli ix35'in değişik versiyonlarının da fuarda sergilendiği dile getirilen açıklamada, Avrupa pazarına sunulan dördüncü model olan ix35 Blue'nun, yeni 1.7 litre dizel motor ve Blue Drive teknolojisi sayesinde karbondioksit emisyon değerinde 100 kilometrede sadece 135 gram ölçümüne ulaşarak sınıfında lider konuma geldiği ifade edildi. Açıklamada, Hyundai ix35 dizel hibrit modelinin de dünya tanıtımının yapıldığı belirtilerek 117 g/km'lik karbondioksit emisyonuna sahip olan ix35 dizel hibritin, Hyundai standındaki diğer altı Blue modeline katıldığı bildirildi.