Ferrari'nin değeri Ford'dan sonra General Motors'u da solladı

Koronavirüs salgını sonrasında hisse senedi fiyatlarında büyük düşüşler yaşanırken, yıldızı parlamaya devam eden İtalyan otomotiv şirketi Ferrari’nin değeri, kendisinden kat be kat fazla araç üreten General Motors’u geçti.

Ferrari İtalya’daki fabrikalarını salgın sonrasında kapatmış olmasına rağmen ilk üç ayda satışlarının yüzde 5 artarak 2 bin 738’e çıktığı, gelirlerinin ise sadece yüzde 1 düşüşle 1.02 milyar dolar olarak gerçekleştiği açıkladı. Bilanço açıklandıktan sonra Ferrari’nin hisselerinde yaşanan sıçrama şirketin toplam piyasa değerini 30.1 milyar dolara çıkardı. Böylece yılda sadece 10 bin araç üreten Ferrari, 7.7 milyon araç üreten, 29.3 milyar dolar değeri olan General Motors’u ve 19.2 milyar dolar değerindeki Ford’u geçti. Ferrari'nin çoğunluk hissesine sahip Fiat Chrlysler'ın değeri ise 13 milyar dolarda kaldı.

Ferrari'nin hisse fiyatı, şirketin halka açıldığı 2015'ten bu yana yaklaşık 3 kat arttı.