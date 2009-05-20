Ferrari Monaco'dan umutlu



Uluslararası Otomobil Federasyonu ile bütçe sınırlaması konusunda büyük gerilim yaşayan Ferrari, gözünü Monaco Grand Prix'sine çevirdi. Tarihinin en kötü sezon başlangıcını yapan İtalyan ekibinden, klasik Grand Prix öncesi iyimser açıklamalar geldi.





Formula 1'de son iki sezonun markalar şampiyonu Ferrari, bu sezona 60 yıllık tarihinin en kötü başlangıcını yaptı. Takım, sezonun ilk 5 yarışından sadece 6 puan çıkarsa da, 2007 dünya şampiyonu Kimi Raikkonen, Monaca Grand Prix'si öncesi iyimser olduğunu belirterek, "Son yarışta, İspanya Grand Prix'sinde aldığımız sonuçlardan memnun değiliz. Ben yarışı bitiremedim. Ama takım kesinlikle büyük bir adım attı. Artık otomobilimiz daha güçlü. Üçüncülük ya da dördüncülük için mücadele vermeye daha fazla hazırız" dedi.



Ferrari, son İspanya Grand Prix'si öncesinde, otomobillerinde yenilik yaptı. Araçları aero-dinamik açıdan geliştirdi ve yeni arka difüzörler kullandı. Raikkonen Monaco'daki cadde pisti'nde, bu yeniliklerden yararlanmayı umduğunu vurguladı ve, "Difüzörün hızımızı artıracağını ve daha iyi sonuçlar almamıza yardımcı olacağını düşünmeseydik kullanmazdık. Tabii ki pistin özellikleri de önemli ama genellikle saniyenin onda üçü kadar fark yaratıyor. Bu da büyük bir fark" diye konuştu.



Ferrari pilotlarının Monaco'daki en güçlü rakibi ise sezonun ilk 5 yarışından dördünü kazanan Jenson Button olacak gibi görünüyor.



