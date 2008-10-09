Ferrari liderliği geri istiyor



Formula 1'de gözler Japonya Grand Prix'sine çevrildi. Singapur'da puan alamayan Ferrari, McLaren'e kaptırdığı liderliği Japonya'da geri almanın hesaplarını yapıyor.





Felipe Massa, Singapur'da benzin pompası takılı olmasına karşın erken çıkış yapmış ve muhtemel bir birincilikten olmuştu.



Formula 1 tarihinin ilk gece yarışı Ferrari için tam bir kabus oldu. Singapur'a markalar klasmanında lider olarak gelen Ferrari, iki pilotu da puan almayı başaramayınca McLaren Mercedes'in arkasına düştü.



İtalyan takımı, favori grand prixlerinden Japonya'da yeniden liderlik koltuğuna oturmanın hesaplarını yapıyor. Takım sorumlusu Stefano Domenicali, kazanmak için herşeyi yapacaklarını söyledi.



Domenicali, "Sadece 3 yarış kaldı ve ilki Japonya'da. Burada çok iyi bir performans sergilememiz gerektiğini biliyoruz. İşimiz hiç de kolay olmayacak. Çünkü güçlü rakiplerimiz var. Ancak mutlaka kazanmalıyız ve buna odaklandık" diye konuştu.



Geçen yıl yağmur altında yapılan yarışa yanlış lastik seçerek başlayan Ferrari takımı aynı hatayı tekrarlamak istemiyor.



Domenicali Japonya'da pit stoplardaki kendilerine özel trafik ışığı sistemini de kaldıracaklarını söyledi.

