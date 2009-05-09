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Spor

Ferrari Katalunya'da hızlandı

Formula 1 markalar şampiyonu Ferrari, İspanya Grand Prix'sindeki son antrenman seansında tüm rakiplerinden hızlıydı.

09 Mayıs 2009 03:00


Formula 1 markalar şampiyonu Ferrari, İspanya Grand Prix'sindeki son antrenman seansında tüm rakiplerinden hızlıydı. Ferrari pilotları Massa ile Raikkonen, seans sonunda ilk 2 sıraya yerleşti.

Formula 1 pilotları Avrupa'ya geri döndü. Sezonun beşinci durağı İspanya'da serbest antrenmanlar tamamlandı. Ferrari pilotları ilk 4 durakta bir kez bile podyuma çıkamadılar ama yeni difüzörlerini denedikleri Katalunya Pisti'nde eski formlarını yakaladılar.

Haftanın son antrenman seansında en iyi tur zamanını geçen sezonun ikincisi Felipe Massa kaydetti. Brezilyalı pilotun en yakın rakibi ise takım arkadaşı Kimi Raikkonen'di. İspanya'da geçen yıl koşulan yarışı zaferle tamamlayan Raikkonen, Massa'yı saniyenin yüzde sekizi farkla izledi.

Sezonun ilk 4 yarışından üçünü kazanan, Brawn'ın şampiyona lideri sürücüsü Jenson Button, antrenmanları üçüncü sırada tamamladı. Ancak Massa'dan yaklaşık yarım saniye yavaş kaldı. Button'ın takım arkadaşı Rubens Barrichello ise dördüncü geldi.

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