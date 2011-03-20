-FERRARI: ''İYİ MÜCADELE ETTİK'' İSTANBUL (A.A) - 19.03.2011 - Beşiktaş'ın İtalyan futbolcusu Matteo Ferrari, Kayserispor karşısında özellikle maçın ikinci yarısında iyi oynadıklarını ve sahadan galibiyetle ayrıldıklarını söyledi. Ferrari maç sonrası düzenlediği basın toplantısında, Kayserispor'un güçlü bir ekip olduğunu belirterek, ''İyi bir maç oldu. Özellikle ikinci yarıda oyuna ağırlığımızı koyarak sahadan 3 puan aldık'' dedi. Teknik direktör Bernd Schuster'in ayrılmasıyla ilgili bir soruya Ferrari, ''Hocaların ayrılması, yeni hocanın gelmesi futbolda olan şeyler. Schuster ile iyi ilişkilerimiz vardı, tabii ki üzüldük. İstifa etmemeliydi. Gerçek nedenini bilemiyorum, ama futbolda bunlar var'' yanıtını verdi. Yeni bir başlangıç yaptıklarına dikkati çeken Ferrari, ''Önümüzde 8 lig maçı ve kupa maçları var. Bunlara hazırlanmamız lazım. Tayfur hoca da iyi bir teknik adam ve iyi bir insan'' diye konuştu. Ferrari, Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı kartla ilgili bir soruya da, ''Çok önemli bir hata yaptım. Maçın kaybedilmesinde önemli bir faktör oldu. Bunu yapmamalıydım. Ancak akabinde birçok yazılar yazıldı. Kimse bunlara itibar etmesin. Burada çok mutluyum. Orada çok üzülmüştüm. 2 yıl daha kontratım var ve burada olmayı ve taraftarları seviyorum'' dedi. -İSMAİL KÖYBAŞI- İsmail Köybaşı ise Tayfur Havutçu ile yeni bir döneme başladıklarını vurgulayarak, ''Tayfur hoca ile çıktığımız ilk maçta ligde bizim üstümüzde bulunan Kayserispor karşısında farklı galibiyet aldık. Umarım taraftarları mutlu etmişizdir. Bu galibiyeti taraftarlara hediye ediyoruz'' ifadesini kullandı. Milli takıma seçilmesiyle ilgili olarak da İsmail, ''Beşiktaş'ı milli takımda temsil edebilmek bir futbolcu için gurur verici bir şey. Bunu layıkıyla yerine getireceğim'' dedi. -DİĞER OYUNCULARIN GÖRÜŞLERİ- Siyah-beyazlı takımın İspanyol yıldızı Guti ise böyle güzel golleri ve galibiyeti özlediklerini söyledi. Guti, Ligtv'ye yaptığı açıklamada, galibiyetin yeni teknik direktörlerine ''hoş geldin'' hediyesi olduğunu belirterek, ''Önemli olan bu şekilde devam etmek'' derken, Quaresma konusunda ise ''Quaresma'nın neler yapabileceğini biliyoruz. Attığı gol de güzeldi, Almeida'ya attırdığı goldeki ortası da güzeldi'' dedi. Beşiktaş'ın 2 golüne imza atan Portekizli oyuncu Almeida ise attığı gollerle çok rahatladığını belirtti. Almeida, forvet olarak herkesin kendilerinden bir beklenti içinde olduğunu dile getirerek, Quaresma'nın gollerdeki katkısı konusundaki soruya, ''Çok fazla yardımı oldu. Uzun yıllar beraber oynadık birbirimizi tanıyoruz. İkimiz çok mutluyuz. Takım olarak çok mutluyuz. Takımın buna ihtiyacı vardı'' yanıtını verdi.