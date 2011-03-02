-FERRARİ FF'YE TÜRKİYE'DEN İLK SİPARİŞ CENEVRE (A.A) - 02.03.2011 - İtalyan lüks spor otomobil üreticisi Ferrari’nin tarihindeki ilk 4x4 (dört tekerlekten çekişli) süper spor modeli Ferrari FF'in global resmi tanıtımı 2011 Cenevre Otomobil Fuarı'nda gerçekleştirildi. 2011 yılının yaz aylarında itibaren Türkiye'de de yaklaşık 500 bin avrodan başlayan anahtar teslim satış fiyatıyla boy gösterecek Ferrari FF'e Türkiye'den ilk sipariş geldi. TOFAŞ çatısı altında yer alan FerMas tarafından Türkiye'de satışa sunulacak olan Ferrari FF, 660 HP güç üreten V12 motoru ve 3,7 saniyede tamamladığı 0-100 km/s hızlanmasıyla dikkati çekiyor. Fuar kapsamında Ferrari standını da ziyaret eden Fiat-Chrysler Grubu Üst yöneticisi (CEO) Sergio Marchionne ve Fiat Grubu Yönetim Kurulu Başkanı John Elkann, Ferrari FF'i yakından incelediler. Ferrari FF, çift kavramalı F1 tipi şanzımanıyla da gerçek bir sürüş deneyimi sunmayı hedefliyor. 335 km/s'lik son hıza erişebilen Ferrari FF'in radikal tasarımı ve agresif motor özellikleri kadar en önemli özelliğini patenti Ferrari'ye ait olan dört tekerlekten çekiş sistemi oluşturuyor. Ferrari'nin 4RM (Dört tekerlekten çekiş) mekanizması, geleneksel bir dört tekerlekli çekiş sistemine göre yüzde 50 daha hafif olması sayesinde kusursuz bir ağırlık dağıtımını mümkün hale getiriyor. Pininfarina tarafından tasarlanan Ferrari FF, hem radikal ön tasarımı hem de benzersiz arka hatlarıyla Ferrari'nin gelmiş geçmiş tüm modellerinden ayrılmasıyla da farkını ilk bakışta ortaya koyuyor.