-FERRARI FF YAZ AYLARINDA TÜRKİYE'DE İSTANBUL (A.A) - 03.02.2011 - İtalyan lüks spor otomobil üreticisi Ferrari'nin tarihindeki ilk dört tekerlekten çekişli süper spor modeli Ferrari FF, 2011 yılının yaz aylarında Türkiye'de satışa sunulacak. Ferrari'den yapılan açıklamaya göre, Tofaş çatısı altında yer alan FerMas tarafından Türkiye'de satışa sunulacak olan Ferrari FF, Ferrari 612 Scaglietti modelinin yerini alacak. 660 HP'lik V12 motorlu Ferrari FF'in global resmi tanıtımı ise mart ayında düzenlenecek 2011 Cenevre Otomobil Fuarı'nda gerçekleştirilecek. Ferrari FF, 660 HP güç üreten V12 motoru ve 3,7 saniyede tamamladığı 0-100 km/s hızlanmasıyla dikkat çekiyor. Ferrari FF, çift kavramalı F1 tipi şanzımanıyla da gerçek bir sürüş deneyimi sunmayı hedefliyor. 335 km/s'lik son hıza erişebilen Ferrari FF'in radikal tasarımı ve agresif motor özellikleri kadar elbette en önemli özelliğini patenti Ferrari'ye ait olan dört tekerlekten çekiş sistemi oluşturuyor. Ferrari'nin dört tekerlekten çekiş (4RM ) mekanizması, geleneksel bir dört tekerlekli çekiş sistemine göre yüzde 50 daha hafif olması sayesinde kusursuz bir ağırlık dağıtımını mümkün hale getiriyor. Pininfarina tarafından tasarlanan Ferrari FF, hem radikal ön tasarımı hem de benzersiz arka hatlarıyla Ferrari'nin gelmiş geçmiş tüm modellerinden ayrılmasıyla da farkını ilk bakışta ortaya koyuyor.