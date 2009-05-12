Ferrari, F1'den çekiliyor

Dünyanın önde gelen otomobil markalarından Ferrari, Formula 1 kurallarında yapılan değişikliklere yaptıkları eleştirileri üst noktaya taşıdı. Dün akşam saatlerinde bir toplantı yapan Ferrari Yönetim Kurulu, toplantının ardından bir açıklamada bulunarak, F1 yönetimine rest çekti.



FIA tarafından 29 Nisan günü açıklanan F1 kurallarında yapılan değişiklikler karşısında Ferrari, Formula 1'den çekileceğini açıkladı. Özellikle 2010 sezonunda başlayarak, takımlara yıllık 45 milyon Euro'luk bütçe sınırlaması getirilmesine başından itibaren tepki gösteren markalardan biri olan Ferrari yönetimi, bugün yaptıkları toplantının ardından yazılı bir açıklamada bulunarak, söylemlerini daha da sertleştirdi.



Açıklamada, ``2010'da teknik kurallar ve ekonomik parametreler dayatmadır. Ağır ve önemli kararların takımlara danışılmadan keyfi alınıyor olmasından son derece rahatsısız. Bu durum değişmediği taktirde, şampiyonanın başladığı 1950'den itibaren yarışan tek takım olan Ferrari arabasını yarışlara dahil etmeyecek'' ifadesi kullanıldı.



Ferrari, 27 Ekim 2008'de de bir açıklamada bulunarak, o dönem gündemde olan `tek tip motor' kuralının hayata gecirilmesi halinde yarışlardan çekileceğini açıklamıştı. Böylece, son 6 ayda, ikinci kez FIA ve Ferrari karşı karşıya kaldı. Daha önceki restleşme sırasında ``Formula 1, Ferrari olmadan da ayakta kalabilir'' yanıtını veren FIA Başkanı Max Mosley'in bu kez sert çıkış yapması beklenmiyor.



Nitekim geçen hafta Toyota ve Red Bull da Ferrari gibi aynı nedenle şampiyonadan çekileceğini açıkladı. (DHA)

