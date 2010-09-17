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Spor

FERRARİ DERBİDE YOK  İSTANBUL (A.A)

17 Eylül 2010 19:55

-FERRARİ DERBİDE YOK  İSTANBUL (A.A) - 17.09.2010 - Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk derbisinde 19 Eylül Pazar günü Fenerbahçe ile karşılaşacak Beşiktaş'ta, Ferrari sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. CSKA Sofya ile dün yapılan UEFA Avrupa Ligi maçında sağ ayak arka adalesinden sakatlanarak, 37. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan İtalyan futbolcunun bugün çekilen MR'ında, adalesinde birinci derece zorlanmaya bağlı hafif ödem tespit edildi. Kulüp doktoru Devrim Urgun, Ferrari'nin derbi maçta forma giyemeyeceğini, 6. haftadaki Medical Park Antalyaspor maçına ise yetiştirileceğini söyledi. Bu arada, CSKA Sofya maçında sakatlanan İbrahim Üzülmez ile Mert Nobre'nin derbide oynayıp oynamayacaklarının yarın netlik kazanacağı bildirildi.

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